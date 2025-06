A Boa Vila, en imaxes (e un mapa)

As principais edificacións históricas da cidade, os escudos ou as fontes da Boa Vila son as protagonistas da exposición «Filla das ondas», que reúne as ilustracións orixinais de Xosé Cbas para o libro do mesmo título de Fina Casalderrey publicado por Kalandraka.

Ambos autores participaron onte na apertura da mostra, que poderá visitarse no Espazo Nemonon ata o vindeiro día 27.

A organización destaca que nas imaxes expostas apréciase o contraste entre o detallismo das pinceladas e os trazos bosquexados, unha paleta cromática marcada polas tonalidades ocres vencelladas á terra e, sobre todo, un especial tratamento na incidencia da luz sobre as fachadas, os monumentos e os enclaves representados. Estas ilustracións supoñen unha segunda vida para o relato de Fina Casalderrey, 25 anos despois da súa publicación.

Conta a historia dun rapaz que se instala coa súa familia en Pontevedra, onde cre que non encaixa. Unha noite máxica de San Xoán fará que mude por completo a súa percepción grazas a unha misteriosa nena que lle amosa a evolución da cidade nunha viaxe a través do espazo e do tempo.

Fina Casalderrey actualizou o texto da primeira edición de 1999 para dar conta da transformación da cidade nos últimos anos, da admirable recuperación do conxunto histórico e do revolucionario modelo urbán de Pontevedra, poñendo en valor a memoria do pasado.

Cobas tamén realizou un plano da zona vella de Pontevedra situando os principais escenarios polos que transcorre este relato fantástico. Unha ducia de librarías e establecementos de Pontevedra dispoñen do mapa para os lectores poidan seguir o percorrido dos protagonistas do libro. O vindeiro 23 de xuño a partir das 19 horas, a piques de celebrarse a noite de San Xoán, os autores guiarán unha ruta aberta ao público que seguirá os pasos de Froiaz e Mariña.