Un repaso á simboloxía das cruces de pedra: "Cada cousa ten o seu significado"

Castelao iniciou unha investigación sobre os cruceiros galegos no ano 1924, ao ingresar no Seminario de Estudos Galegos. Froito dese traballo publicou en 1950 «As cruces de pedra na Galiza» (Editorial Nós, Bos Aires), no que pon a estes cruceiros en relación cos do mundo celta-atlántico (Escocia, Irlanda, Bretaña) e afonda na idea de afinidade cultural con eses países.

A Asociación Sociocultural de Lérez Cedofeita recuperou onte parte desa investigación cun roteiro pola parroquia no que se visitaron as cruces de pedra debuxadas por Castelao. Trátase dunha das actividades incluidas na programación do Ano Castelao do Concello de Pontevedra co gallo do 75 cabodano do artista, político e galeguista.

O historiador Xosé Álvarez foi o encargado de guiar ao grupo polos diferentes emprazamentos nos que se atopan cruceiros con moita historia, normalmente descoñecida ata polos veciños. Fixeron parada no de Chenlo, o de Benigno O Reiciño, da Xicra, do Fanchaco ou da Tranca, do Cemiterio, da Ponte das Cabras e o do Cristo na Santiña.

O Da Tranca é un dos que máis curiosidade xera, xa que inclúe á virxe do Socorro cunha tranca para zurrarlle ao demo. «É o que ten, ademais, mellores cualidades artísticas», sinala Xosé Álvarez.

Ademais do Cristo, que o teñen todos, neste cruceiro en concreto hai que salientar esa escena da virxe cun neno gabeando cara o Neno Xesús, que ela ten no colo, e aos pés, o demo. «O demo simboliza o pecado e quere atraer as almas, que é o meniño, que vai cara a salvación, que é Xesús. Coa tranca ela escorrenta ao demo para que non arrastre as almas cara o inferno», resume o historiador.

"Cada cousa que está representada nun cruceiro ten que estar colocada nun determinado sitio e ten un significado" Xosé Álvarez — Historiador

A simboloxía neste tipo de construcións é unha das súas características principais e Álvarez lamenta que «se perdeu este significado dos cruceiros».

«Cando hai una cadeira ao pé do Cristo, representa á cadeira de Adán. Ou cando as ponlas da cruz teñen forma de árbore é porque son as da árbore da ciencia do ben e do mal, do paraíso. Se asocia a crucifixión de Cristo coa salvación do pecado orixinal. Todo ten o seu sentido. Cada cousa que está representada nun cruceiro ten que estar colocada nun determinado sitio e ten un significado. Se unha cadeira aparece onde a virxe está mal feito o cruceiro», resume.

Afortunadamente, os cruceiros de Lérez pintados por Castelao están en xeral en bo estado. «O único, que o da Ponte das Cabras está nunha mala situación, porque foi metido nunha propiedade privada hai xa moitos anos, pechada cun muro, e só se pode ver o capitel, non a parte de abaixo», sinala.

Neste sentido, hai que dicir que os cruceiros adoitan estar en certo risco polo feito de que a súa ubicación, en cruces de camiños, os deixa a mercé do tráfico rodado.

Un libro fiel á súa ideoloxía

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao chegou a debuxar sete dos numerosos cruceiros que ten a parroquia de Lérez, arredor de trece.

«Cando Castelao vai ingresar no Seminario de Estudos Galegos quere facer unha obra de mérito, de contribución ao patrimonio artístico galego e por iso comeza a facer debuxos e traballos de investigación», explica Xosé Álvarez sobre o interese do artista polas cruces de pedra. «Empeza a facelo compaxinando coa súa labor política. Vai facendo debuxos, pero vén o golpe de Estado militar. El conserva boa parte do material e por iso o publica despois en Bos Aires. Vaille adicar o libro a aqueles membros do Seminario de Estudos Galegos que se mantiveron fieis ao espírito deste colectivo, non aos que mudaron de bando, tal e como di el mesmo na introdución da publicación».

No libro, Castelao inclúe moitísimos cruceiros, así como cruces de portal, petos de ánimas, gravados...

Hai que lembrar que os cruceiros, tal e como os entenden os galegos, só os hai en Galicia, na Bretaña Francesa, «con certas diferencias» e tamén no norte da veciña Portugal.

«O que máis sorprende á xente cando se lle explica un cruceiro é o seu simbolismo e cousas como que ao pé deles enterrábase aos meniños que morrían sen bautizar ou que eran lugares aos que ía a Santa Compaña», conclúe o historiador de Cedofeita.