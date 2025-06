El «aliento» de su fiel compañero

Cuando alguien decide estudiar una oposición sale del mundo real para adentrarse en un submundo lleno de obligaciones y rigidez, donde el tiempo para cada cosa se mide al segundo. Las relaciones sociales y los hábitos a los que uno estaba acostumbrado, quedan en suspenso. En la dura rutina del opositor hay quien apunta como «vital» el papel que juegan sus mascotas en su salud emocional para seguir el ritmo de estudio. Este es el caso de Samuel y Marina. Ella acaba de sacar una plaza en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública, después de años dedicada en cuerpo y alma. Él apenas lleva unos meses en mitad del proceso para el Cuerpo de Farmacéuticos del Estado, en el que avanza fases con muy buen número. Ambos coinciden en señalar que sus perros han sido un apoyo clave para ellos.

«Preparar una oposición no es solo estudiar. A nivel intelectual es muy duro, pero lo que más me desgastó fue el peso emocional, el aislamiento y convivir con la incertidumbre. Me mantenían conectada mi compañera de estudio Marta, mi familia y mis amigos. Pero la compañía más constante e incondicional fue la de Otto. Creo sinceramente que sin él habría aguantado menos. Me ha dado equilibrio, recordándome que había vida fuera de los apuntes. Otto no solo me acompañó, sino que se sacrificó conmigo y nunca me pidió más de lo que podía dar. Además, cuidar a un perro te obliga a mantener unos horarios, eso también fue clave», explica Marina. Pero los años de oposición pesan y hubo días difíciles. «Nunca me permití rendirme, ni siquiera cuando el cansancio o el miedo me superaban. Este Fin de Año recibí una mala noticia. Estaba con fiebre, temblores y sola. Al día siguiente madrugué como siempre, saqué a Otto y volví a estudiar. Ver su calma, su forma de disfrutar el presente con un simple paseo, me ayudó a seguir y bajar revoluciones. Él es mi regulador emocional. Un día, después de sentir mucha presión, me derrumbé, apoyó su cabecita en mis piernas mirándome como diciendo: no estés triste. Y me eché a reír. Fin del drama». Ahora Marina y Otto preparan su siguiente aventura tendrán que decidir «juntos» su destino en la Administración.

Morgan en la finca familiar de Bértola, mientras Samuel repasa con él. / FdV

Morgan era un perro de la calle, pero hace más de 14 años la madre de Samuel lo adoptó. Este gesto le convirtió («siguiendo la línea de sucesión de reyes y reinas de esta finca», bromea Samuel) en «Morgan IV» y un miembro muy querido en esta familia. Ahora, esta mezcla de Bóxer y American Stanford, acaba de irse al mundo de los ángeles perrunos, dejando un vacío en la casa imposible de obviar. Pero antes de su partida ha cumplido como líder protector: testigo de la crianza del bebé de la casa y paciente compañero de Samuel durante las largas horas de estudio. Un hombre que decidió cambiar su exitosa vida como responsable en una empresa farmacéutica, para sacar una de las oposiciones más difíciles. Aún con las emociones a flor de piel, reconoce el impulso recibido de este «mimoso de primera categoría».

Su imagen «haciendo flexiones» en el marco de la ventana «para unirse a la reunión familiar» entorno a la mesa de la cocina, generó tantas risas en el pasado que se ha fijado en la memoria. Tanto como su «carita de pillo, de venga porfi vamos a jugar». «Cuando estoy en Galicia estudio en esa misma mesa llena de sol. Él se sentaba fuera esperando a que saliese a pasear por la finca. Para estudiar necesito caminar y él ha sido mi fiel compañero. Creo que ha tenido la suerte de no escuchar la mitad del temario porque era muy mayor y ya no oía bien», bromea Samuel. Como Marina, lo define como: «gran apoyo», «compañía» y «carita de felicidad»; indispensables para mantener su equilibrio en «esta montaña rusa emocional». «Qué suerte tener a un Morgan en la vida y poder acompañarlo yo a él en ese último momento. Sabiendo que no quiero que se vaya, pero que él sufre y debe descansar. Se ha ido con todo nuestro amor».

Y recalca que «las oposiciones tienen mucho tiempo de una dura soledad. No vas a tener a una persona a tu lado todo el rato sin interrumpirte en tus estudios. Pero un perro o un gato saben cómo hacerlo. Son amistades puras y honestas. Ellos son muy intensos y todo el cariño que te dan lo necesitan ellos también, pero es una relación muy bonita. Todo lo que te aporta un amigo perruno o gatuno, no tiene precio».