Nesta taberna si se canta cos amigos

Sons da Pedreira, un grupo que xermolou nos últimos anos en Pontevedra, foi onte o encargado de pechar os Cantos de Taberna 2025. O Café Moderno e a cafetería O Forno acolleron estas actuacións que de novo reivindicaron a importancia de manter a nosa tradición musical. Poñíase así o ramo a unha edición na que participaron 5 grupos, con actuacións en dez locais espallados pola Boa Vila.

Dende 2012, en colaboración co Concello de Pontevedra, a Asociación Cultural Maravallada mantén este proxecto de recuperación de Cantos de Taberna na Boa Vila. Este colectivo lembra que as tabernas, máis alá de vender bebidas, «sempre foron lugares de encontro e camaradería, onde se contaban confidencias e se cantaba, porque o canto, as veces, mesturado cunha chisca de viño, fai aflorar os mais fondos sentimentos das persoas».

Ao longo dos anos setenta do pasado século esta práctica iría esmorecendo e nas tabernas colocabanse carteis de «Prohibido cantar», cercenando así una práctica na que moitos afeccionados á música pasaban un bo momento cos amigos.

O Café Moderno encheuse de música tradicional. / GUSTAVO SANTOS

É un espírito que manteñen vivo os Cantos de Taberna de Pontevedra. Os seus responsabeis non dubidan de que deben ser «algo compartido, feito entre todos, algo que faga xurdir a participación dos presentes», de ahí que Maravallada facilite as letras das cantigas, para que todos os clientes poidan sumarse, e que este ano sumaron novo repertorio.

A organización lembra que historicamente o canto de taberna foi unha manifestación musical onde o instrumento primordial, e na maioría dos casos o único, era a voz. As voces podían ir acompañadas dalgún instrumento que normalmente se «fabricaba» de xeito espontáneo, con cunchas de vieira, culleres, golpes ben acompasados na mesa ou na barra... E noutras ocasións podía haber un «músico» que tiña unha guitarra, un acordeón... Por ese motivo Maravallada creou unhas bases de participación para os cantos de taberna en Pontevedra onde se priorizan este tipo de elementos.

A iniciativa creou escola e este ano sumaronse aos Cantos da Taberna dous novos grupos, o referido Sons da Pedreira e Sons das Corbaceiras. Con Maravallada e as agrupacións do Morrazo Vento Mareiro Forza 5 e Peis d ́hos, amosaron de novo que nesta cidade e nestas tabernas si se canta (e ben) cos amigos.