Martínez Allegue: «En 2026 se podrá ir caminando de Pontevedra a Marín»

«En 2026 se podrá ir caminando de Pontevedra y Marín de modo totalmente seguro», avanzó ayer la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante su visita a las obras de la senda entre Mollavao y Placeres.

La obra cuenta con un presupuesto de 6,2 millones de euros para la creación de un eje de movilidad sostenible entre Marín y Pontevedra en la PO-546. Para ello, este itinerario de 3,5 kilómetros entre el puente del ferrocarril en Mollavao y Placeres incorpora una plataforma compartida para peatones y ciclistas no deportivos, así como vehículos de movilidad personal, y conecta distintos puntos de interés como el Puerto de Marín, el Pazo de Lourizán y la sede de la Xunta.

La idea es que sea utilizado por más de 83.000 vecinos de ambos concellos, que dispondrán de una senda de anchura variable, desde 2,40 metros hasta más de 4, como se hará en alguna zona aún por concluir.

A mayores de la senda-tipo de la Xunta de color ocre, la obra incluye canalización de pluviales, instalaciones de riego en las zonas ajardinadas y aparcamientos. Se completa con otras actuaciones como la construcción de 3 pasarelas: una de más de 120 metros sobre el rego de Louriñas, otro de 45 metros sobre O Sartán y la tercera en a Gandarela, de 28 metros.

A mayores, también incluye la mejora de las paradas de transporte público y la renovación de la iluminación.

En este momento está ejecutado el 12% «de certificación en cuanto a importe», detalló la conselleira, que se felicitó porque «vamos en tiempo» y a buen ritmo en la obra, «conforme al cronograma fijado» a expensas de las autorizaciones de Adif y de Costas necesarias para completar varias fases.

La senda se realiza en cuatro fases en las que se puede ir trabajando en este momento, pendiente de trámites administrativos con Costas y Adif. En el caso de la de Mollavao “está prácticamente todo hecho, hoy mismo están instalando los puentes de luz desde el puente hasta prácticamente la gasolinera”, señaló Manuel González Juanatey, jefe de servicio de la Axencia de Infraestruturas.

La segunda se sitúa en el entorno de Ence, donde se está trabajando en este momento para ejecutar un tramo que dará continuidad a la pasarela de madera que ya está definida, una vez resuelto los problemas geotécnicos para el pilotaje; y la siguiente está en las inmediaciones del Pazo de Lourizán, donde tuvo lugar la visita.

Calmar el fráfico

Es en estas inmediaciones del Pazo y del Centro de Investigacións Forestais de Lourizán donde se situará una glorieta de 22 metros de diámetro para calmar el intenso tráfico de la vía, que atraviesan a diario más de 8.000 vehículos, un porcentaje muy elevado de ellos camiones.

«Esta glorieta», indican los portavoces de la administración autonómica, «permite realizar un cambio de sentido para dar acceso a los conductores que proceden de Marín y que quieren acceder al futuro aparcamiento disuasorio», con 71 plazas.

También está prácticamente concluido el tramo de Placeres, otro punto en donde se produje «una pequeña interferencia con Adif, que prevé suprimir los pasos a nivel», de modo que la obra no puede concluirse hasta que finalice este proyecto del Estado.

La obra cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses. Y lleva 8 y los técnicos prevén que los temas administrativos con Adif se resuelvan en unos 2 meses.

Por lo que respecta a la apertura del parking, María Martínez Allegue indicó que «estamos también a expensas de una autorización para cambiar la línea eléctrica de la compañía. Tan pronto como la tengamos» se inaugurará el aparcamiento.

Lores sobre la supresión de pasos en Placeres: «Generará más problemas de los que resuelve»

El proyecto de supresión de los pasos a nivel en Placeres no convence al alcalde, Miguel Fernández Lores. Reconoció desconocer cómo está avanzando el proyecto antes de recordar que «es un tema del Ministerio de Fomento, nosotros manifestamos nuestra oposición».No le gusta un proyecto que considera que «al final va a generar más problemas de los que resuelve: vas a tener que pasar por un paso subtérraneo que está bajo la capa freática, del nivel del mar en la zona, que se va a inundar y a que a ver quién lo mantiene… No creo que esa sea una solución que mejore la situación del tren en Placeres».Por su parte, la Xunta necesita que se desarrolle ese proyecto para acabar la senda. En este punto, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas confirmó que la nueva infraestructura «depende de la autorización de Adif en ese tramo; contamos con tenerla lo antes posible».María Martínez Allegue fue «más prudente» -en palabras del alcalde- sobre el proyecto de supresión de los pasos a nivel. «Desde la Xunta no podemos opinar», manifestó, «estamos hablando de una ejecución de sentencia en todo caso… Desde luego es una actuación del Estado, nosotros estamos haciendo nuestra labor en nuestras carreteras autonómicas».