Objetivo: desenmascarar el atractivo del tabaco

La nicotina no difiere de otras drogas y conductas adictivas, incluidas las redes sociales: inunda los circuitos cerebrales de dopamina, afectando al estado de ánimo. También proporciona un «chute» de adrenalina que quizás el fumador no nota, pero sí su corazón y su presión sanguínea. Son solo algunos de sus efectos (los especialistas todavía no se explican la totalidad de los cambios químicos corporales) que se pasan por alto en la adolescencia y la primera juventud, los periodos en los que la mayoría de fumadores da sus primeras caladas.

Lejos de reducirse, en el Día Mundial sin Tabaco que se celebra hoy el área sanitaria Pontevedra-O Salnés y la Asociación contra el Cáncer (AECC) alertan de que el consumo aumenta entre la juventud.

Este año la campaña de la Organización Mundial de la Salud lleva por lema «Desenmascaremos su atractivo: las tácticas de la industria con los productos de tabaco y nicotina al descubierto», que también ha sido adoptado por la Xunta y hace referencia a técnicas para hacer que el tabaco y los cigarrillos electrónicos continúen resultando atractivos, desde sabores intensos a empaquetados o campañas de marketing.

Son algunos de los aspectos en los que se centrarán hoy las acciones informativas en los centros de salud y hospitales.

El área sanitaria instalará mesas informativas con cartelería y folletos en los tres hospitales (Montecelo, Provincial y O Salnés), en los centros de salud de A Parda y Virxe Peregrina, en Marín, Bueu y en Baltar, en Portonovo, en las que estarán presentes los voluntarios de la AECC

Por su parte, los profesionales sanitarios serán los encargados de transmitir estos mensajes en las mesas instaladas en los centros de Lérez, Anafáns en Poio, Caldas de Reis y Vilaboa.

En todos los casos se busca incidir en los beneficios de dejar de fumar, prevenir el consumo entre los jóvenes y advertir de las citadas estrategias comerciales de la industria, que continúan perpetuando el hábito entre las jóvenes generaciones.

Los responsables de la campaña recuerdan que el tabaquismo ya se considera hoy «una enfermedad crónica adictiva» que se inicia en la infancia, «dado que los primeros consumos se inician alrededor de los 10 años». No obstante, la media empieza a fumar a los 14 y la nicotina se sitúa como «la primera sustancia psicoactiva que se consume».

Solo en el último mes, más del 38% de los gallegos de 14 a 18 años hizo uso de cigarrillos electrónicos alguna vez, y el 23,2% fumó tabaco convencional, porcentajes que no han dejado de crecer en los últimos cuatro años.