Inauguradas as Xornadas de Educación no Museo

As IV Xornadas de Educación do Museo de Pontevedra comezaron onte co lema «Museos e Comunidade: Xerando Sinerxías» no Edificio Castelao. As xornadas son un foro de debate no que coñecer experiencias novidosas e xuntar as perspectivas de profesionais dos museos e do ámbito educativo, investigadores e estudantes sobre o papel dos museos na sociedade. Acollerán a presentación de 11 proxectos innovadores e investigacións relacionadas coa educación, a relación coas comunidades e a difusión nos museo.

Son iniciativas presentadas por museos, universidades e outras institucións de Galicia, Castilla-La Mancha e a Comunidade de Madrid.