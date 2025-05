A cultura tradicional xunta o 7 de xuño xeracións en Carboeiro

O Mosteiro de Carboeiro e a súa contorna acollen o vindeiro 7 de xuño os Encontros de Música Tradicional nunha nova edición desta cita referencial para amantes da cultura e da música tradicionais, grazas ao traballo da Asociación Santa Ferreña e unha manchea de persoas que colaboran.

Nun ano en que mesmo o Día das Letras Galegas lembra a importancia da tradición, o legado da música e poesía oral popular e tradicional, o cartel enche de ferreñas un bodegón onde non faltan pan, rosquillas, viño...

O programa comeza ás doce do mediodía dun obradoiro de toque manual de campá. José Andrés Barreiro, presidente da asociación Campaneiros de Galicia, dará a coñecer a linguaxe das campás. Seguirá a sesión vermú e a poxa das andas e posterior procesión, que culminará con danza e coca na capela.

Durante todo o día poderase visitar a exposición Entre Todas: Nomeando as mestras cantareiras, resultado dun proxecto colaborativo impulsado polo colectivo Andar cos Tempos (Ana García, Carme Campo e Chus Caramés) e a pontevedresa María Vidal Solla.

O xantar popular ofrece varias opción por 24 euros para as persoas adultas e 12 para as de menos de 11 anos. O menú só se poderá obter anticipadamente, reservándoo antes do 2 de xuño través do formulario bit.ly/xantarcarboeiro2025.Non ha faltar a feira de artesanía (instrumentos tradicionais, coiro, abelorios, xoguetes, cerámica, tecido, forxa...) e, xa pola tarde, terá lugar a sesión de Celso F. Sanmartín, poeta e contador lalinense. Completan o programa os xogos tradicionais e populares, para xente grande e miúda.