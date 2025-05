Castelao centra una proposta esta fin de semana para todos os públicos

Dentro da programación elaborada polo Concello de Pontevedra polo Ano Castelao en colaboración con máis de 15 empresas e entidades locais esta fin de semana Polo Correo do Vento e Asociación Cedofeita serán as encargadas de achegar a figura do político, artista e galeguista con diferentes propostas.

A primeira de ambas terá lugar hoxe venres, ás 17.30 horas, dirixida a público familiar a partir de tres anos no Local Social de Cons (Mourente). Polo Correo do Vento e Marcelo Dobode achegará a historia de Panchito e o seu Periplo Atlantico, unha versión moi libre de ‘O negriño Panchito’ de Alfonso R. Castelao.

Así mesmo, este domingo a Asociación Cedofeita convida a participar no roteiro de preto de 3 horas de duración que percorerrá os ‘Cruceiros de Lérez debuxados por Castelao». A proposta non precisa de inscrición previa e partirá ás 9.30 h. da rotonda do Mosteiro de Lérez. Seguirase o traxecto de «As cruces de pedra na Galiza» en Lérez.