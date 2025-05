A Universidade de Vigo encherá as prazas da cidade de música tradicional

Co obxectivo de achegar á cidadanía os resultados do labor formativo que se desenvolve na Aula de Música Tradicional Galega do campus, a Vicerreitoría de Pontevedra promove, coa colaboración do Concello, unha serie de actuacións en diferentes prazas da cidade. Estas serán nas tardes dos luns ao longo do mes de xuño e permitirán tamén dar a coñecer as diferentes aulas e grupos inseridos na programación cultural da Vicerreitoría, que acompañarán á aula en varias dos concertos. Con catro citas programadas para as 20.30 horas, o ciclo arrancará o luns 2 na praza da Verdura. Á semana seguinte trasladarase á Ferraría e o 16 de xuño terá lugar na praza do Teucro, pechándose esta programación o día 23 cun concerto que reunirá na praza de España máis dun centenar de músicos e músicas.

Como explica o director da Área adxunta á Vicerreitoría, Luis Torres, o obxectivo desta actividade é «dar visibilidade ás aulas e obradoiros» que integran a programación cultural de carácter permanente do campus e, á súa vez, servir tamén «!para estimular ás persoas participantes para tratar de mellorar cada día». Do mesmo xeito, esta programación permitirá tamén coñecer os resultados do «novo esquema de actividades culturais da Vicerreitoría», no que as aulas e obradoiros de carácter formativo e abertas á toda a cidadanía vense complementadas pola creación de grupos orientados á actuación, como os de música e baile tradicional, que participarán neste ciclo, ou o recentemente creado grupo de teatro.

Por outra banda, a Aula de Música Tradicional actuará xuño en Betanzos, en xullo farao na Serra de Outes e en agosto en Caldas de Reis, onde o grupo de acordeóns da aula participaba recentemente noutro intercambio. Ademais, esta formación actuará tamén en Barro en agosto e o grupo de zanfonas farao en novembro nun encontro en Cuntis.