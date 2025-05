Poio estima que el tramo de la PO-308 en A Barca estará en obras desde el mes de octubre

La corporación municipal de Poio aprobó por unanimidad el proyecto de reurbanización de la PO-308, en A Barca, que cuenta con una inversión de 1,7 millones de euros para transformar ese tramo de 500 metros entre el puente y Casal de Ferreirós. Se trata de la primera fase de la humanización ya que está pactado con la Xunta llegar en el futuro a la altura de Casa Solla.

«Es un proyecto del que estamos muy orgullosos, tanto por su calidad como por la transformación que va a suponer para San Salvador. Es una inversión muy importante y necesaria para una de las zonas urbanas más transitadas de Galicia», defendió el alcalde, Ángel Moldes.

El acuerdo plenario incluyó aprobar el proyecto así como los pliegos que rigen la licitación y los documentos anexos, disponiendo la apertura del procedimiento abierto simplificado con tramitación común una vez que se publique el anuncio en el Perfil del Contratante del Concello de Poio, en los próximos días. A partir de ese momento, las empresas podrán presentar las ofertas para optar a un proyecto que, siguiendo el cronograma establecido, comenzará a ejecutarse a partir del paso de La Vuelta por Poio, en el mes de septiembre. Por tanto, ese transitado punto estará en obras en octubre.

También por unanimidad del pleno, y siguiendo el informe del ingeniero municipal, se aprobó el gasto plurianual del proyecto, que contempla 458.616,65 euros (un 26% del proyecto) este año, y 1,3 millones (el 73%) en 2026.

Se humanizará el espacio con zonas ajardinadas y mobiliario urbano potenciando así los desplazamientos a pie, transformando la imagen de una de las entradas principales de Poio y del núcleo urbano de San Salvador. Además, se reservarán zonas de carga y descarga y plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

Incluye también la reposición de servicios básicos de saneamiento, abastecimiento y pluviales, señalizaciones horizontales y verticales y canalizaciones subterráneas para telefonía y electricidad que sustituyan los actuales tendidos aéreos. Esta es la primera fase de un proyecto que continuará hasta Casa Solla, en Encoirados, y que supera, en conjunto, los 4,8 millones de euros, por lo que debido a su magnitud se divide en varias actuaciones.

El BNG insiste en el «incremento brutal» del agua

El pleno también dio luz verde a la estructura de costes y a la ordenanza reguladora de la prestación del servicio, como pasos previos a la licitación del nuevo contrato del agua, que incluye inversiones de más de 15 millones de euros. Ángel Moldes destacó que «desde el gobierno local estamos convencidos de que este es un buen contrato del agua para los vecinos de Poio».En cambio, el BNG manifestó ayer su «postura firme en contra de la nueva ordenanza fiscal que va a regular el futuro precio del agua y que supone el primer paso para la privatización del servicio y el incremento brutal del recibo para los vecinos». La portavoz municipal nacionalista Marga Caldas defendió «que hay otra manera de hacer las cosas» y propuso que el Concello de Poio mantenga la gestión directa del servicio «para evitarle a la gente el ‘tasazo del agua’».Caldas apunta que «la subida será un atraco que llegará a rondar los 100 euros por vivienda y recibo, ya que el recibo llegará a duplicarse porque el consumo del agua pasará a cobrarse en dos conceptos: el de abastecimiento y el de saneamiento».Por su parte, el gobierno local sostiene que «la ordenanza reguladora de la prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento no se aplicará hasta que entre en vigor el nuevo contrato del agua, e incluye la tarifa que deberán abonar los usuarios y que diferencia según los tipos de usos, de manera que un particular no abona lo mismo que un uso comercial o industrial, tanto en el alcantarillado como en el saneamiento».Asegura que «en lo que se refiere a los domésticos, la cuota fija se establecerá en 7,43 euros para el abastecimiento de agua (en la actualidad pagan 8,38 euros) y para el alcantarillado el precio fijo por la prestación del servicio para los usos domésticos será de 14,74 euros (ahora el recibo es de 15,32 euros)».Por ello, se subraya que «es una prioridad seguir dando pasos para completar toda la gestión previa a licitar este contrato».