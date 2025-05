«Igualar el resultado del Mundial del año pasado sería increíble»

Con solo 18 años, Lorena Patiño (Marín, 2007) afronta un 2025 repleto de éxitos e ilusión, al compaginar en el escenario internacional júnior las modalidades de ciclocrós y XCO (cross country olímpico). Después de ser la mejor española en la prueba de montaña en la Copa del Mundo UCI en Nové Mesto (República Checa), la corredora del Decathlon Misser Project se pone el Mundial de Valais (Suiza) del próximo mes de agosto como principal objetivo.

¿Cómo vivió la competición en tierras checas?

La carrera fue muy bien. A pesar de que la salida fue muy rápida, poco a poco fui progresando y estaba en el Top 20. Me mantuve en el puesto 17 hasta que llegué. Es uno de los circuitos que más me gusta porque es técnico, es duro y se me dio bastante bien. Tuvimos dificultades en una subida de piedras, pero el resto de zonas las pasé bien.

Repasando estos dos últimos años, se viene a la cabeza el Europeo de Pontevedra, donde logró el bronce en el relevo mixto y el Top 10 en la carrera júnior. ¿Cómo fue competir en casa?

No sentí que estaba en el Campeonato de Europa, parecía una Copa de España más. Aunque fue en otra disciplina, me gustó bastante.

Compagina las dos disciplinas, el ciclocrós y la montaña.

Hago las dos temporadas, pero cuesta mucho hacerlas porque se solapan unas con las otras. Mi experiencia al terminar el año pasado el Mundial de montaña en Andorra, tuve poco tiempo para prepararme para ciclocrós. Este año, lo mismo, al pasar de ciclocrós a montaña. Conforme me vaya haciendo más mayor, tendré que elegir una disciplina. Seguiré haciendo las dos, pero centrándome más en una.

¿Tiene alguna idea ya de por dónde va a ir?

Yo creo que la montaña, pero cuando estoy haciendo ciclocrós también le tengo ganas [risas]. Yo pienso que es la montaña, pero me costaría decidirme.

En abril cambió del XSM marinense para unirse al Decathlon Misser Project. ¿Cómo ha sido la adaptación a esta nueva formación?

El ciclismo y mi disciplina es bastante individual. Es indiferente que tu entrenador esté aquí o en Barcelona, como es mi caso. Te mandan unos entrenamientos y tienes que cumplir esos parámetros. Pienso que el cambio ha sido favorable. No estaba mal en mi otro equipo, pero es un paso más, y la verdad es que estoy muy contenta.

Estamos casi a mitad de año. ¿Qué resultados tendrían que darse para que el 2025 de Lorena Patiño fuese increíble?

Para acabar esta temporada de montaña, que el Mundial es a principios de septiembre, sería poder competir en una prueba más de las UCI Junior Series y quedarme satisfecha. Si pudiese igualar el resultado del Mundial del año pasado [undécima] estaría muy contenta, porque fue increíble. Poder seguir compitiendo en ciclocrós, empezando un poco más tarde la temporada, pero pudiendo correr una Copa del Mundo, ya sin tanta presión. Ese sería un año top.