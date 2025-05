Escena Galega, accesibilidade e inclusión nas artes escénicas

O deputado de Cultura, Jorge Cubela, presentou onte unha xornada sobre accesibilidade e inclusión nas artes escénicas froito da colaboración entre a Deputación de Pontevedra e Escena Galega (Asociación Galega de Empresas das Artes Escénicas). A cita, que se celebrará o 17 de xuño, suporá que as Xornadas de Escena Galega cheguen por primeira vez á provincia de Pontevedra. Baixo o título «Accesibilidade e inclusión nas artes escénicas: construíndo experiencias accesibles dende o primeiro clic ata a butaca», terá lugar no Pazo provincial, onde tamén tivo lugar a presentación da xornada na que ademais do deputado provincial tamén participou o xerente de Escena Galega, Diego Meizoso. O formulario de inscrición xa está dispoñible no sitio web institucional.

As Xornadas de Escena Galega son o único foro estable de reflexión e de debate do sector das artes escénicas profesionais de Galicia. A do próximo 17 de xuño celebrarase en horario de mañá, de carácter máis teórico, e de tarde, máis práctico, e concretará o traballo que desenvolve a asociación desde o seu Grupo de Traballo de Accesibilidade e Inclusión. Está destinada principalmente a profesionais das artes escénicas ou interesadas no traballo de accesibilidade e inclusión desta rama artística, e terá unha capacidade para 80 persoas.