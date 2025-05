A cultura galega, co colexio San Clemente de Caldas

O mundo da cultura apoia a recuperación da terceira unidade de infantil no CEIP San Clemente de Caldas, que suprimiu á Xunta este curso e que os pais reclaman desde hai varias semanas. Os escritores Manuel Rivas e Marilar Aleixandre, os actores Mabel Rivera e Federico Pérez e os músicos Uxía, Xabier Díaz e Cristian Silva solidarízanse coa loita da comunidade educativa nun video no que edmandan esa unidade.

«É o xusto, é o intelixente é o natural». O escritor Manuel Rivas, Premio Nacional das Letras 2024, abre así o vídeo. «A administración non pode ser un instrumento de descivilización».

Mabel Rivera, actriz galardonada co Premio Goya en 2004, diríxese directamente ao alumnado do centro: «Merecedes as mellores condicións posibles para as vosas aprendizaxes». Outro actor, Federico Pérez, Uxía Senlle, reforzada pola da súa amiga Lucía. o músico carrilexo Cristian Silva, mellor gaiteiro de Galicia en 2011, unense tamén á reivindicación da terceira unidade de Infantil, «algo supernecesario para que non se vexa desprazado ningún veciño».

A escritora Marilar Aleixandre, Premio Nacional de Narrativa 2022, non esquece que tamén foi profesora, e o peche tócalle ao músico Xabier Díaz.

A comunidsade educativa lembra que «tras o éxito da recollida de sinaturas, da cadea humana ou da concentración en Santa Rita, este venres empapelaremos o exterior do colexio cos debuxos realizados polo alumnado e as familias para reivindicar a recuperación da unidade arrebatada».

Obras do Concello no centro

O Concello de Caldas de Reis, a través da Concellería de Educación, vai realizar este mes de xuño obras para acondicionar acusticamente a aula de música e a biblioteca do CEIP San Clemente. O tenente de alcalde Manuel Fariña subliña que esta actuación municipal supón unha mostra da eficiencia e do compromiso do Concello coa comunidade educativa e as instalacións «fronte ao desleixo e maltrato da Xunta co centro de ensino». Fariña explica que nestes momentos a aula de música e a biblioteca apenas están separadas por uns taboleiros que non garanten o illamento acústico, o que fai o espazo moi pouco operativo porque cando se imparten clases musicais non se pode utilizar a biblioteca e viceversa. Ante a demanda da dirección do centro o Concello estudou as posibles solucións e redactou un pequeno proxecto, valorado en preto de 5.000 euros, co que se instalará un panel acústico.