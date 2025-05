Puentes denuncia el plan del PP para dejar a Pontevedra fuera de la conexión del AVE

El portavoz del grupo municipal del Partido Socialista, Iván Puentes, denuncia los planes del PP para dejar a Pontevedra fuera de la conexión de alta velocidad con Madrid y crear una línea directa con Vigo. Lo considera «un ataque frontar a nuestra ciudad» y avanza que «vamos a luchar contra todo y contra todos» para que el AVE pre en la Boa Vila.

Puentes exige una rectificación pública de las declaraciones en las que la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, presidenta del Partido Popular de Vigo, pide al Gobierno español un AVE directo entre Vigo y Madrid «sin paradas intermedias» y dejando fuera de la ecuación a Pontevedra y Vilagarcía

Exige al presidente de la Diptación, Luis López, que «actúe, ponga orden en su casa» y, en caso de que no se produzca la citada rectificación, «directamente destituya a Sánchez»; También pide al popular Rafa Domínguez que se pronuncie públicamente «y diga si defiende los intereses de los pontevedreses o los de su candidato en Vigo».

Los socialistas critican que el PP de Galicia y Pontevedra «llevan más de una semana en silencio» y han hecho oídos sordos a lo que considera «gravísimas manifestaciones» de la vicepresidenta de la Diputación.

Puentes señala que «si el presidente de la Diputación no toma medidas contra su vicepresidentay si Rafa Domínguez no aclara públicamente su postura y además exige a Luisa Sánchez que rectifique, obligaremos al Pleno de Pontevedra a que se pronuncie sobre este asunto y que Rafa Domínguez también se pronuncie».

Para Puentes, las declaraciones de Luisa Sánchez son «especialmente graves» porque, además de ser la presidenta del Partido Popular de Vigo, las hizo la vicepresidenta «de todos los pontevedreses», es decir, «la persona que debería estar representando no solo los intereses de Vigo, sino los intereses de todos los ciudadanos de la provincia de Pontevedra».

«La señora Luisa Sánchez pide que se reduzcan los servicios y que se nos excluya de los nuevos servicios de AVE que se puedan crear para los vecinos de la capital y de Vilagarcía de Arousa», criticó.

La presidenta del PP vigués afirmó en sus declaraciones que «esta solución del AVE directo Vigo-Madrid beneficiaría enormemente a la ciudad y no perjudicaría a ningún otro territorio». Lo recordó Iván Puentes antes de mostrar sus dudas sobre «qué piensa la señora Luisa Sánchez de nosotros, los pontevedreses o vilagarcianos, si para ella no formamos parte del territorio de la provincia que vicepreside o simplemente no merecemos atención ni contamos con servicios de alta velocidad que nos conecten con Madrid».

«También resulta curioso», añadió, «que quieran atacar a Abel Caballero con supuestos conflictos artificiales entre Vigo y Castilla y León y, sin embargo, les resulte tan natural socavar Pontevedra».