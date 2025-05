O Correlingua tomará mañá as rúas de Pontevedra

A 25 edición do Correlingua tomará mañá as rúas de Pontevedra con máis de 1.000 participantes e baixo o lema “A mocidade activa por unha lingua viva”. A cidade do Lérez pechará o percorrido do evento, que estivo con anterioridade e Ferrol e Lugo.

Un total de 14 centros de educación infantil, primaria e secundaria de Pontevedra e parroquias participarán no programa de actividades, que botará a andar ás 10.30 horas na Alameda.

Formarán parte do evento outros 9 centros chegados de Poio, Pontecaldelas, Vilaboa, Barro, Portas, Caldas, Meis, Ribadumia e O Grove.

Hai deseñados dous percorridos pola cidade en función da idade da rapazada participante e está prevista a actuación dun dos grupos gañadores do concurso Cantalingua, Os John Deeres.

Esta proposta de carácter lúdico e educativo convida ao alumnado dos centros de ensino a reivindicar o dereito a medrar en galego, participarán máis de 1.000 alumnos de 23 centros de ensino infantil, primario e secundario de Pontevedra (CEIPs Praza de Barcelos, Manuel Vidal Portela, San Martiño, Santo André de de Xeve, Daría González e Parada de Campañó, CEP Marcos da Portela e Campolongo, IES A Xunqueira 1, Luis Seoane, Frei Martín Sarmiento e Sánchez Cantón, CEEPR Amencer Aspace e CEE Pontevedra) e contorna (CPI de Meis, Julia Becerra Malvar de Ribadumia e Domingo Fontán de Portas e Toural de Vilaboa, o CEIP de Viñas en Poio e os IES Pontecaldelas, Barro, Aquis Celenis de Caldas e As Bizocas en O Grove).

Entre ás 10.30 h e as 13.00 h a rapazada agrupada na Alameda realizará, segundo a súa idade, un percorrido pola cidade. De regreso, cara as 11. 35 horas, terá lugar a lectura do manifesto elaborado polos IES participantes nos obradoiros 2024 Desata a lingua, impartidos polas escritorias María Lado, Ana Carreira e Lucía Aldao.

A continuación, os participantes poderán gozar da actuación musical.