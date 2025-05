«Teatreirxs», a nova proposta cultural de Poio para a rapazada de 8 a 12 anos

«Teatreirxs» é a nova proposta do Concello de Poio para a rapazada de 8 a 12 anos do municipio, un campamento para coñecer como funciona o teatro máis alá da interpretación e dos xogos teatrais. Segundo explica a concelleira de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, «en realidade o teatro é moito máis, por iso queremos que as nenas e os nenos coñezan o que implica formar parte desta disciplina artística creando a súa propia compañía teatral, na que haberá tempo para interpretar, crear, xogar, improvisar, imaxinar e expresar». Este campamento teatral programarase a finais de xuño, do 23 ao 27, coincidindo co final do curso escolar. Ademais, co gallo do 75 aniversario do cabodano de Alfonso R. Castelao, a obra que representarán será ·«Os vellos non deben de namorarse».

Un dos principais obxectivos desta actividade é empregar o teatro como vehículo de comunicación, socialización e expresión en galego. A actividade abórdase de xeito transversal, desde unha metodoloxía relaxada e próxima, coidando que nenos e nenas estean o máis a gusto posible; pero tamén participativa, na que a rapazada teña que tomar as súas propias decisións e achegar ideas, fomentando entre todas e todos un espazo de convivencia en igualdade e respecto, crecendo en habilidades sociais. O campamento, para o que se abrirán as inscricións a mediados de xuño, inclúe cinco sesións. Na primeira, os participantes presentaranse a través de xogos de expresión corporal e de dramatización. Ademais, traballarán a creatividade e a espontaneidade, lerán guións e profundizarán en conceptos como compañía teatral e equipos técnicos e artísticos, para que cada persoa escolla o rol e as súas funcións ao longo do campamento.