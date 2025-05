Hacienda localizó 9.700 nuevas edificaciones y 500 piscinas ocultas al fisco en toda la comarca

Casi 9.700 nuevas construcciones, 13.000 reformas y rehabilitaciones y medio millar de piscinas que hasta ahora permanecían ocultas al fisco. Es el resultado de la regularización catastral que el Ministerio de Hacienda puso en marcha en 2013 para localizar bienes que no tributaban en la comarca. En total, se destaparon en este proceso un total de 25.304 inmuebles en los catorce municipios de la comarca, todas ellas construcciones tanto urbanas como rústicas que no estaban dadas de altas en el Catastro o que presentaban ampliaciones o reformas no declaradas.

La ejecución de reformas en las casas o incluso ampliaciones, así como los cambios de uso de las edificaciones no suelen ser objeto, por parta de los propietarios, de notificación al Catastro. De hecho, estas dos modalidades suponen el 60% de todas las regularizaciones realizadas por Hacienda en este proceso, con más 15.000 casos, pero llama la atención el elevado índice de incumplimiento en cuanto a nuevas construcciones y piscinas, unas actuaciones que son fácilmente localizables por Hacienda con solo comparar los mapas anteriores con las imágenes aéreas que captan los drones utilizados en esta regularización.

En cuanto a las piscinas, las localizadas son 521 en los 14 municipios, ninguna de ellas en la capital. La relación está encabezada por Poio, con 139, lo que supone el 6% de todos los bienes localizados por Hacienda en este municipio. Después aparece Ponte Caldelas con 62, por delante de los 58 de Marín, los 57 de Sanxenxo y los 56 de Caldas. También se encontraron piscinas sin dar de alta en Vilaboa (48), Cuntis (36), A Lama (15), Barro (15), Portas (12), Cerdedo-Cotobade (11), Moraña (7) y Campo Lameiro (5).

En lo que se refiere a las nuevas construcciones, las inspecciones de Hacienda localizaron en estos años 9.689 inmuebles, un apartado que encabeza Pontevedra con 3.475 altas, casi el 54% de todas las edificaciones localizadas en la capital. En Marín con 1.289, seguido de Caldas con 1,269 (el 63% de todas las altas), Sanxenxo con 828, Vilaboa con 644, Cuntis con 498, Poio con 478 y Cerdedo-Cotobade con 381.

En el cómputo general, el balance completo de bienes detectados en la comarca es de 25.304 inmuebles de los que 6.501 corresponden al municipio de Pontevedra. De ellos, la inmensa mayoría son de carácter urbano, con 6.025 casos, es decir, el 8% del censo total de este tipo de unidades.

La Dirección General del Catastro actualizó hace unos meses los datos de todos los municipios después de culminar la totalidad de las inspecciones en la provincia, pero faltaba el reparto por el tipo de edificación en algunos casos, en especial en el caso de las piscinas. Se persiguieron sobre todo piscinas, garajes, ampliaciones y otras obras no dadas de alta y detectadas en muchos casos mediante imágenes aéreas

En toda la provincia se localizaron 113.359 inmuebles, el 82% urbanos y cerca de un 3% correspondientes a piscinas. De los 25.304 bines regularizados en toda la comarca, 22.220 son urbanos y 3.084 rústicos, básicamente fincas en el rural, ya que las edificaciones en general, al margen de su ubicación, se consideran bienes urbanos. Tras las 6.501 altas de Pontevedra, aparece Sanxenxo, con 3.828, por delante de Marín, que llegó a 3.054, y Poio, con 2.299. Caldas aparece en quinto lugar con 2.011 inmuebles regularizados.

Esta regularización, al margen de los 60 euros por inmueble que había que pagar como tasa de inspección, incide directamente en lo que cada contribuyente paga en el Impuesto de Bienes Inmuebles. El aumento directo en los tipos del IBI y la posibilidad de aplicar una actualización en los valores de los inmuebles sobre los que se calcula este impuesto implicaron un aumento de ingresos en los concellos revisados, así como con la búsqueda de bienes ocultos o reformados.

Casi 3.000 millones, tasación oficial de Pontevedra

Según el último balance del Catastro, el año 2024 se cerró con 74.227 unidades, 75.415 unidades, 1.188 menos. Pese al descenso, el valor que el Ministerio de Hacienda asigna a todas estas propiedades sí aumento y llega a 2.971 millones de euros, 31 más y un 24% más que hace una década, cuando apenas se llegaba a 2.400 millones. Buena parte de estas cifras corresponde a los inmuebles de uso residencial, ya que son 41.437 (el 56% del total) y su tasación se dispara hasta los 1.915 millones de euros. Esto significa que Hacienda valora en 46.200 euros cada vivienda incluida en el censo catastral. Son unos 600 euros más que doce meses antes y en una década se ha revalorizado cerca de un 20%. En 2014 apenas se superaban los 39.000 euros por unidad residencial. A estas cifras se deben añadir las plazas de garaje (que el Catastro identifica como «almacén o estacionamiento»), que añaden otras 22.663 altas, valoradas en 178 millones de euros.