El Consello de la Xunta da luz verde a 11 viviendas públicas más en A Parda

El Consello de la Xunta autorizó ayer la licitación, por importe de 123.208 euros, de la redacción del proyectos básico y de ejecución y dirección de obra para la construcción de 11 viviendas de promoción pública (VPP) en suelo cedido por el Concello de Pontevedra, en la calle As Devesas, en la zona de A Parda, ya cerca de Conde de Bugallal.. En este caso, se promueve la contratación de una nueva promoción de vivienda pública en la ciudad, situada en la parcela P3 de la Unidad de Actuación 15, de 540 metros cuadrados de superficie, localizada en la calle As Devesas nº 8, en que se prevén construir otras 11 viviendas protegidas con una inversión inicial estimado de 2,1 millones de euros. Se trata del segundo proyecto que impulsa la Consellería de Infraestruturas e Vivenda, a través de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), en suelo cedido por el Concello. La pasada semana el Gobierno gallego dio luz verde a la licitación por casi 450.000 euros del proyecto para la construcción de otras 54 nuevas VPP, en la parcela localizada en la calle Prado Novo nº 4, en Valdecorvos. Con el nuevo contrato autorizado ayer, la Xunta continúa a sumar en la ciudad de Pontevedra nueva vivienda de promoción pública, teniendo ya en marcha en Valdecorvos 236 VPP a las cuales se añadirán estas once en la calle A Devesas.

Por otra parte, el Consello también autorizó el cambio de titularidad a favor del Concello de Cerdedo-Cotobade del antiguo tramo de la carretera PO-232 a su paso por el núcleo de Barbeitos. Se trata de un ramo de 227 metros que ya carece de funcionalidad para la Rede Autonómica de estradas.