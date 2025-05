A Carreira Popular da Festa do Viño de Barro será o 22 de xuño

O Concello de Barro e o Club de Atletismo +9 presentaron esta semana a terceira edición da Carreira Popular da Festa do Viño, unha cita deportiva xa consolidada no calendario local e comarcal, que se celebrará o sábado 22 de xuño pola mañá, coincidindo coa programación da XLVI Festa do Viño de Barro.