«Sentidiño», la receta de Alfonso Rueda en la romería anual del PP en O Castrove

«Sentidiño». Es la receta a la que alude de forma constante el presidente del PP gallego y de la Xunta, Alfonso Rueda, para gobernar, una fórmula que contrapone a los «espectáculos» del PSOE en el Gobierno central. Y este receta volvió a esgrimirse este domingo en la romería anual del PP de Poio, en el monte Castrove. Así, Rueda, se comprometió a «gobernar Galicia como quieren los gallegos, con sentidiño”, frente a los espectáculos de corrupción y todo lo que se está viendo del PSOE y frente al no a todo del BNG, a los que “nada les gusta y siempre están enfurruñados».

Más de mil personas se dieron cita en esta 18 edición, a la que también acudieron el alcalde de Poio, Ángel Moldes, el presidente provincial del PP, Luis López, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, o el diputado Pedro Puy, entre otros.

Asistentes a la romería / Rafa Vázquez

«Vamos a cumplir nuestra palabra y que así os sigáis sintiendo orgullosos», dijo Rueda, que destacó que «por algo será» que haya tanta gente en esta romería «en un día en el que podían estar en cualquier otro sitio: es una maravilla». Insistió en que «es fundamental que en este momento haya tanto apoyo al PP o, lo que es el mismo, a unas ideas y una unidad».

Puso de ejemplo del alcalde, Ángel Moldes, del que está «muy orgulloso» ya que «aquí tenemos una oportunidad para demostrar que sabemos hacer muy bien las cosas» al cumplirse el ecuador del mandato municipal. «Moldes logró acabar con tantos años en los que parecía que se hacía, pero en realidad no se hacía nada. Los que gobernaron en Poio tanto tiempo son los dignos representantes de decir no a todo: no a que vengan turistas, que parece que les molestan; no la que vengan industrias, pero después se quejan de que la gente se tenga que ir a trabajar fuera» y acusó al gobierno central de que «no funcionen los trenes, no viene el dinero y no se tienen en cuenta a los gallegos».

Por último, después de la visita del sábado del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, Rueda pidió a la provincia de Pontevedra y a toda Galicia que lo apoyen «para que lo antes posible haya un cambio en España».

Por su parte, Ángel Moldes aseguró que llegan al ecuador del mandato situando a Poio en su «mejor momento», algo que «no es casualidad. Es el resultado de un trabajo serio, de una gestión comprometida y de un gobierno unido, con un proyecto único, claro y centrado, por encima de todo, en las necesidades reales de los vecinos».

Subrayó que «la clave es trabajar con eficacia y eficiencia, cumplir con los compromisos adquiridos y estar cerca de la gente. Este es el camino que seguirá marcando la acción de este gobierno hasta final de mandato: seguir mejorando la vida de la gente, con rigor, planificación y compromiso. Porque este es el tiempo de Poio. Y estamos preparados para seguir haciendo historia», abundó.

Por eso, «frente a quien prefiere generar confusión, lanzar bulos o recurrir al insulto», va a seguir trabajando «con paso firme y decidido; frente a los bulos, hechos. Frente a los insultos, hechos. Frente a la resignación y el enfado, hechos. Frente al ruido, nosotros ofrecemos trabajo y resultados», concluyó el alcalde.

Luis López: «En Poio hay alcalde y hay proyecto para rato»

El presidente del PP provincial, Luis López, puso en valor las «políticas grandes, amplias, mayoritarias, próximas a la gente y de puertas abiertas del PP en todos los concellos de Pontevedra» y las contrapuso al «resentimiento, crispación, parálisis y bloqueo que supone la acción conjunta de PSOE y BNG, exclusivamente unidos, no a favor de la gente, sino solo para que no gobierne el PP en una cortedad de miras que está siendo erradicada de la provincia».López destacó el «estilo Poio» establecido por el alcalde en la vida municipal desde su llegada al gobierno local hace dos años: «El plato estrella de esta comida, que reúne más de mil personas, es la política útil de Moldes y su equipazo, la que le importa a los vecinos, la del sentidiño, la de escuchar a los ciudadanos, la que ojalá fuera una realidad en todos los municipios socialistas y nacionalistas. En definitiva, en Poio hay alcalde y hay proyecto para rato».