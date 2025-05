Aarón Argudo Palacios: «La esquizofrenia no debe verse como una locura peligrosa, como la concibe el cine»

¿Qué entendemos por esquizofrenia?

Es un trastorno mental grave, una forma extrema y singular de experimentar la realidad, porque implica episodios donde la persona puede tener dificultades para distinguir lo interno de lo externo, lo simbólico de lo literal, lo real de lo imaginario. También puede haber voces, creencias extrañas, miedo intenso, desconexión con el lenguaje o con la expresión emocional. Me gusta recordar que cuando hablamos de trastorno mental grave no significa que no pueda haber un funcionamiento normalizado dentro de la sociedad.

¿Puede realmente producirse ese funcionamiento normalizado?

Por supuesto que sí. La esquizofrenia no debe verse como una locura peligrosa, como la concibe el cine, como éste ha querido expresar. Es una es una manifestación compleja de sufrimiento, por supuesto que sí, que emerge en algunos contextos donde hay cierta vulnerabilidad, bien sea biológica, psicológica y también social.

¿Se produce por igual en todas las sociedades y culturas?

En absoluto. Es más, el contexto cultural y social determina lo que entendemos como normal y patológico. Por señalar un ejemplo, empezaré con uno antiguo: Juana de Arco afirmaba oír voces que la guiaban, afirmaba escuchar voces de santos y ángeles que la instaban a luchar por Francia y liberar Orleáns de los ingleses. En su época Juana de Arco fue considerada una visionaria, una líder espiritual. Hoy en día, claramente, la habríamos tratado como una persona con un trastorno psicótico, con una enfermedad o un trastorno mental grave, sin dudarlo.

¿También influyen factores raciales?

Hay estudios longitudinales que muestran como el diagnóstico de la psicosis, de la esquizofrenia, ha ido fluctuando en la población afroamericana. Es decir, durante la esclavitud, las tasas de esquizofrenia en afroamericanos eran significativamente más bajas que en blancos, posiblemente porque había unos intereses subordinados a la ideología racista dominante en esos momentos. Sin embargo, tras la proclamación de la de la emancipación aumentaron los diagnósticos en personas afroamericanas, cuando reclamaban sus derechos y su espacio social. Y finalmente, a partir de los años 60 con los movimientos de derechos civiles, las tasas más o menos se equilibraron.

Otro factor clave al que punta es el social

Un buen ejemplo es que en entornos de exclusión social existen hasta 12 veces más probabilidades de desarrollar un trastorno psicótico. Eso muestra que la vulnerabilidad no está solo en la biología, sino también en las experiencias de vida o, si nos ponemos más humanistas, en los en las cicatrices del entorno.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo en un trastorno psicótico?

En un trastorno psicótico en primer lugar está esa predisposición genética. Luego también está, por supuesto, el consumo de drogas, especialmente el cannabis. También las experiencias adversas tempranas, como negligencia, trauma y violencia, y asimismo esa pobreza y exclusión social o racismo estructural del que hablábamos, al igual que el aislamiento urbano, soledad no deseada, desigualdades sostenidas, todos ellos son factores de riesgo. Pero hoy en día, como base explicativa para entender la esquizofrenia, aparece como la más potente la epigenética. Ésta lo que hace es estudiar cómo el entorno, es decir lo que vivimos, lo que hacemos y sentimos modifica la expresión de nuestros genes, aunque sin alterar el ADN. Es decir, nuestro manual genético lo tenemos ahí, pero es el ambiente el que decide qué páginas se van a leer y cuáles se silencian. Pues siguiendo esos factores de riesgo se comprueba, por ejemplo, que infancia claramente marcada por maltrato o el abandono de las personas de referencia paterna o materna, no cambiaría nuestro ADN, pero sí que puede activar pues ciertos genes proinflamatorios o silenciar otros protectores del sistema nervioso. ¿Y qué hace esto? Pues aumentar la probabilidad de desarrollar psicosis, de modo que no solamente es una carga genética o una cuestión determinista del contexto o del ambiente, sino que es la interacción de esas historias personales.

¿Es importante la intervención precoz o la detección temprana?

Es fundamental, esa clave esa intervención temprana. Hoy en día de hecho se trabaja desde los primeros indicios, esos pequeños cambios de humor, insomnio, aislamiento, cierto lenguaje desconectado. Y se trata así porque en cierta manera es prevenir el sufrimiento que va a venir eh después. Y particularmente aquí en Galicia, dependientes del Sergas existen equipos multidisciplinares que posibilitan ese enfoque, bien sea mediante intervención propia de los hospitales infantojuveniles de la red pública o a través entidades como las que hay en Vigo o Lugo para trabajar con chicos desde los primeros episodios psicóticos.