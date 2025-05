«Corto Maltés es una filosofía de vida, un personaje ácrata, fuera de las banderas»

Es su primera visita en Pontevedra, pero estará los cuatro días de Festival BDra Gráfica para «ver el casco antiguo que quiero conocer». Rubén Pellejero lleva una década dibujando al admirado personaje Corto Maltés, junto a su amigo y guionista, Juan Díaz Canales, de quien admira su enorme bagaje literario. Así llegó a dibujar el mítico personaje de Hugo Pratt.

—¿Cuándo supo que su camino iba a ser contar historias gráficas?

Fue más complicado, al principio lo que quería era dibujar desde un planteamiento profesional. Hice estudios de diseño gráfico. En esa época se decía dibujo publicitario, que no terminé porque contacté con un estudio que hacía publicidad y dibujo de tebeos al mismo tiempo. Vi mucho material y empecé a conocer el ambiente. El hecho de hacer historieta surgió de este estudio, no era algo que sintiera de pequeño. Fue un aprendizaje. Hay autores para los que es una revelación, en mi caso la vocación fue el dibujo y el cómic como un medio profesional, entonces no lo veía como un medio artístico. Aquellas agencias tenían encargos del extranjero y parecía que se podía vivir de dibujar historieta.

—¿Cómo es la vida a partir de ahí ya como dibujante?

Mi versión fue poco a poco ver las posibilidades del medio. El aspecto narrativo de crear, o bien tus historias o las historias de otros pero que te las haces tuyas, a mí me dio la posibilidad de dar cauce a mi deseo de dibujar y a la vez de narrar. Nunca vi como un problema que fueran guiones de otro. Para mí la obra de autor es la que recibe el lector, aunque sea en conjunto con otro creador.

—¿Es una responsabilidad estar detrás de un personaje como Corto Maltés?

Totalmente. Nadie hubiera pensado al cabo de un poco más de 20 años de la desaparición de Hugo Pratt, que se pudiera retomar Corto Maltés. Hubo un tiempo de duelo lógico y de la empresa que creó el propio Hugo, Cong Sa, que son los herederos de toda su obra. Pero nunca hubiera pensado que volvería el personaje otra vez. Yo fui el primer sorprendido cuando me dijeron que lo hiciera. Fue una sorpresa porque además me lo dijo Juan Díaz Canales, el autor de la serie Blacksad. Tenía una amistad de años con él y un día me llamó por teléfono y me dijo: «Rubén, ¿quieres hacer Corto Maltés?».

—Y, ¿qué le respondió?

Más que decir pensé que era una broma o, más bien, un modo de ofrecerme algún tipo de historia de aventura. Porque yo empecé con un personaje llamado Dieter Lumpen (serie de cómic creada en 1985) que era una aventurero. Definido en su momento como primo hermano de Corto Maltés porque se movía en unos ambientes exóticos. Y, en base a esto, yo creo, vamos, seguro que me eligieron. Sobre todo me eligió Juan Díez Canales y a él le ofrecieron el guión de la nueva etapa de Corto Maltés.

—¿Es difícil crear un cómic siendo don cabezas?

Nosotros tenemos ya mucha trayectoria personal y enseguida sabemos dónde tenemos que ir. Lo importante de retomar el personaje de Corto Maltés es que entre nosotros haya una sinergia especial de comunicación. Lo que nos importa es que cada uno se sienta cómodo, pero también que se exprese en su ámbito. Siempre tuvo que gustarme lo que un guionista me ofrecía, si no, no lo hacia.

—¿Qué tiene de especial el personaje de Corto Maltés, que engancha?

Es un icono para muchos lectores que, a lo mejor, nunca han leído Corto Maltés. Es una figura emblemática que tiene elementos que el lector, y lectora, descubre que es como le gustaría ser. Corto Maltés es una filosofía de la vida, un personaje ácrata, fuera de las banderas y muchas otras cosas. La libertad mítica del marino que no es tan solo marino, sino que tiene todo un mundo detrás. Y en el caso de Corto Maltés de Hugo Pratt tenía mucha relación con el mundo de la literatura, de los libros de viajes y los grandes clásicos. Es evocador, es el mundo de la poesía y la lírica. Es muy complejo y en sí es un aventurero, pero con muchos matices. De hecho, con él Hugo Pratt revolucionó el cómic de aventuras porque lo hizo adulto. Quien se atreve a leer y conoce a Corto Maltés se enamora de él porque es un personaje bello, atractivo, con todo un cosmos alrededor fascinante.

—¿Qué le diría a personas que no conocen este tipo de narrativa?

Corto Maltés hay que empezarlo desde el principio con el primer libro, «Balada del Mar Salado», que es iniciático con un personaje que aún se está formando. Donde su vida no está narrada nunca de un modo lineal sino a través de los personajes que conoce, que son aún más interesantes que el propio protagonista. Atrae a un público muy lector, que tiene una base literaria importante para captar los guiños de Hugo Pratt. Porque es un cómic que va más allá de una historia fácil de leer. Es compleja. Ahí está el reto de retomarlo.