El destino ‘Terras de Pontevedra’ figura como el quinto foco turístico de Galicia

Apenas unos meses después de liquidarse, como ente propio, la mancomunidad Terras de Pontevedra, el destino turístico bajo esa denominación mantiene su tirón, pero muy lejos aún de los grandes focos gallegos. Esta comarca se sitúa en el quinto lugar de atracción de turistas en la comunidad, por detrás de la ría de Arousa, A Coruña, Vigo y Santiago.

El destino ‘Terras de Pontevedra’ está formado por nueve municipios: la capital, Marín, Poio, Cerdedo-Cotobade, Vilaboa, Ponte Caldelas, Barro, Campo Lameiro y A Lama. No figura Sanxenxo, que se incluye en este estudio en la ría de Arousa. Por ello, la presión turística en esa área es mucho mayor que la media gallega. Esa presión en los municipios costeros de Galicia fue de 1,3 viajeros por cada 100 residentes durante el año 2024, según la información relativa al indicador de la intensidad de la demanda turística que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE). El ‘Terras de Pontevedra’ fue de 0,89, mientras que ese destino sumó el 6,1% de todas las pernoctaciones en la comunidad, que fueron 12,25 millones el pasado ejercicio. El 72% se correspondieron con turistas de fuera de Galicia.

La demanda turística no se distribuye homogéneamente por todo el territorio gallego, sino que tiende a concentrarse en torno a cuatro grandes focos de atracción: los ayuntamientos que bordean la ría de Arousa, Terras de Santiago, A Coruña y As Mariñas y la Ría de Vigo y Baixo Miño.

Estas cuatro zonas por sí solas representan el 64% de las pernoctaciones registradas en Galicia en 2024. Los siguientes destinos en importancia son la Ría e Terras de Pontevedra (con el 6,1% de las pernoctaciones), Lugo e Terra Chá (5,7%), A Mariña Lucense (4,5%) y el área de Ferrolterra (4%).

En lo tocante al indicador que relaciona la población residente con el volumen de pernoctaciones, de nuevo los municipios de la ría de Arousa se sitúan a la cabeza en el listado de destinos turísticos.

La presión del turismo sobre los residentes en la ría de Arousa se situó en 2024 en 3,35 potenciales nuevos habitantes por cada 100 residentes habituales.

Otros cuatro destinos superan la media gallega: Terras de Santiago (2,25%), A Mariña Lucense (2,13%), A Ribeira Sacra (1,9%) y los ayuntamientos que conforman el geodestino Ancares-Courel (1,76%). En el otro extremo se sitúan los destinos del interior de Pontevedra y las zonas de Ourense, como la de Deza-Tabeirós (0,46%) y los municipios que conforman el destino Celanova-Limia, con 0,44 turistas por cada 100 residentes.

Si se relacionan las pernoctaciones con la superficie de la comunidad, resulta un valor de 414 pernoctaciones por kilómetro cuadrado.

Desagregando por destinos turísticos, vuelven a figurar los municipios de la ría de Arousa en la primera posición, con 3.716 pernoctaciones por kilómetro cuadrado. Le siguen en importancia la zona de A Coruña y As Mariñas, con 1.414 pernoctaciones por kilómetro cuadrado, y la ría de Vigo y Baixo Miño (1.184 pernoctaciones por kilómetro cuadrado).

En última posición se encuentran los concellos del área de Celanova-Limia, donde el indicador toma un valor de 36 pernoctaciones por kilómetro cuadrado.

Entre los cinco primeros puestos de pernoctaciones se sitúan cuatro destinos que agrupan ayuntamientos costeros. El 61,1% (unas 7.478.009) tuvieron lugar en alojamientos turísticos situados en municipios de la costa.

Así, su población soporta una presión turística media de 1,3 viajeros por cada 100 residentes. Índice que varía del 3,52% de la ría de Arousa al 2,46% de la Mariña Lucense.

En esta estadística también se analiza la procedencia de las personas que se alojaron en los distintos establecimientos turísticos de la comunidad gallega. El 72% de las pernoctaciones se correspondieron con turistas de fuera de Galicia. En algunos destinos el peso del turismo foráneo supera la media gallega.

Así, en el geodestino Terras de Santiago se supera en 15,3 puntos el porcentaje de media gallega: aquí el 87,3% de las pernoctaciones se correspondieron a no residentes en Galicia. En los geodestinos A Coruña y As Mariñas, A Costa da Morte y Lugo y A Terra Chá también se supera el porcentaje medio de Galicia. En otros, como los municipios que conforman la zona de Celanova-Limia y O Ribeiro, el porcentaje de residentes procedentes de la propia comunidad es muy superior al de no residentes. En esta última zona, el 56% de los turistas residen en Galicia.