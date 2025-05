El conflicto de la Policía Local de Poio se agrava: renuncian los agentes de VioGén

El conflicto entre la Policía Local y el gobierno municipal en Poio se agrava. Episodios de falta de personal para cubrir todos los turnos, quejas sobre los reconocimientos médicos y otros problemas, llegaron a más con la atención a las víctimas de violencia de género, cuando la junta local de seguridad acordó reforzar el servicio con agentes de la Guardia Civil por «incumplimientos del convenio».

Lejos de resolverse la polémica, un comunicado divulgado este sábado anuncia que «los agentes integrantes del equipo VioGén de la Policía Local de Poio han presentado su renuncia voluntaria e irrevocable a las funciones de seguimiento, protección y vigilancia de víctimas de violencia de género. La decisión ha sido comunicada públicamente por el delegado del Sindicato Independiente de Funcionarios (CSIF), en respuesta a las recientes declaraciones del alcalde, Ángel Moldes, en los medios de comunicación»

Se añade que «en esas declaraciones, el alcalde justificó la retirada de la Policía Local del sistema VioGén por una supuesta ‘falta de diligencia’ en el desempeño de estas funciones. Los agentes, que han formado parte de esta unidad desde su creación hace aproximadamente tres años, consideran que estas afirmaciones suponen un ataque directo a su dignidad, honorabilidad y profesionalidad, y que no reflejan la realidad de su labor».

Según el delegado del CSIF, «las palabras del alcalde contradicen lo expresado en la última Junta Local de Seguridad, donde Moldes argumentó que la retirada del servicio VioGén respondía a la falta de efectivos policiales. En dicha reunión, de la que existe acta, participaron también el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil, personal especializado en violencia de género de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y el propio subdelegado, quienes avalaron el correcto funcionamiento del equipo de Policía Local en la protección de las víctimas».

Subraya que «en la junta anterior se acordó un plazo de cuatro meses para volver a valorar la situación. Sin embargo, la renuncia de los agentes imposibilita ahora la continuidad de dicho acuerdo, lo que supone, de facto, la ruptura del convenio de colaboración con la Guardia Civil en esta materia».

El sindicato también denuncia la «persistente escasez de personal en la plantilla de la Policía Local, que lleva nueve meses sin cubrir el turno de tarde. La reciente convocatoria de solo dos plazas de reposición —y no de nueva creación— es considerada insuficiente, ya que los nuevos agentes no se incorporarán como funcionarios de carrera hasta, al menos, diciembre de 2026».

Finalmente, desvela que «el alcalde ha comunicado al inspector jefe de la Policía su intención de emprender acciones legales contra los agentes, al considerar falsas las razones esgrimidas para su renuncia, negando haber pronunciado las declaraciones que se le atribuyen».

Al respecto, el gobierno local insistió en señalar a la Subdelegación del Gobierno y divulgó una carta remitida desde este organismo «justo después de la mesa local de violencia de género, a la que no asistió la policía local aunque si estaba convocada». Fuentes del concello explican que «en esa mesa, tal y como recoge el acta, miembros de la Guardia Civil advirtieron que faltaba documentación en las víctimas asignadas a la Policía Local. Por lo tanto, no es algo que salga del gobierno local. Son quejas externas que el Concello escucha, analiza y, finalmente, toma decisiones para garantizar la máxima protección a las víctimas en todo momento»

En la citada carta al alcalde firmada por el subdelegado Abel Losada se indica que «según se me comunica se están produciendo incumplimientos del convenio y protocolo VioGén en Poio, toda vez que hay irregularidades graves en la cumplimentación de las fichas de las mujeres en riesgo bajo o no apreciado y también en su seguimiento». Aunque no se cita expresamente a la Policía Local, si parece apuntar a esta plantilla ya que añade que «como subdelegado del Gobierno te expreso mi preocupación por este hecho y te ruego su corrección inmediata, pues no podemos permitirnos fallos o desatenciones en las obligaciones que todas las partes tenemos en la protección de las mujeres víctimas».