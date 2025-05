Ponte Caldelas no tendrá un centro de día en Caritel

Ponte Caldelas no tendrá un centro de día para mayores en Caritel porque «el Concello no lo pidió» y el edificio barajado «no tiene las condiciones mínimas para ello». Así lo aseguró ayer el gerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez. Se da la circunstancia de que Rodríguez fue alcalde de Ponte Caldelas por el PP antes de la llegada del socialista Andrés Díaz al cargo en 2015.

Fue precisamente una parlamentaria socialista, Paloma Castro, la que llevó el tema a la Comisión de Sanidade e Política Social del Parlamento, donde acusó a la Xunta de «bloquear la puesta en marcha de ese centro público en Ponte Caldelas para evitar hacerle competencia al centro privado regentado por el responsable de aprobar estos servicios en el gobierno gallego».