Tres títulos de Copa Galicia, dos subcampeonatos de Copa de la Reina y dos de Supercopa alumbran el gran palmarés obtenido por la vallisoletana Irene García en sus siete temporadas con el Poio Pescamar. Tras su llegada en 2018, la futbolista recuerda el cariño de la hinchada rojilla y los momentos vividos con sus compañeras como puntos clave de su periplo en A Seca, lugar que abandona para continuar nuevos proyectos personales.

Anunció su despedida con un vídeo en redes. ¿Cómo ha vivido los días posteriores a la noticia?

Ha sido una locura, se lo comentaba a mis compañeras. Me ha escrito un montón de gente dándome las gracias y deseando mucha suerte. Me ha dado mucha pena, porque me he sentido muy querida. Ojalá todo el mundo pudiera irse así de un equipo, porque me he ido muy bien.

Tenía la decisión meditada.

Al final, son etapas. Creo que necesito un descanso, un cambio, porque llevo muchos años. Mi futuro laboral, porque tengo que hacer las prácticas al acabar la carrera. Al entrenar por la mañana, era imposible. Necesitaba ver por mi futuro académico y mi vida más allá del fútbol sala.

Siete temporadas son fácilmente la mitad de una carrera profesional. Ha podido ver su madurez como jugadora en Poio.

Sí, llegué con 18 años, como quien dice empezando. Pasé por todas las fases: de no jugar nada, a pelearlo y más adelante acabar siendo la capitana. Ya no solo yo, pero es una locura ver cómo el club ha crecido y adónde ha llegado.

¿Qué recuerda con más cariño de sus siete años en Poio?

De lo que más me acuerdo, son las cosas de equipo, la piña que hemos hecho estos años, y títulos como la Copa Galicia. Ojalá se vea una copa a nivel nacional, pero eso fue increíble. Perdí la vergüenza vistiéndome de pollo [risas] pero lo recuerdo con ilusión.

¿Qué espera del fútbol sala en su futuro?

Voy a otro equipo diferente, pero voy a armarme de valor y confiar en mí. Tengo los mismos objetivos individuales estando en un equipo u otro: llegar lo más arriba posible y esforzarme para aprender lo máximo.