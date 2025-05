La hospitalización penitenciaria no se trasladará a Montecelo antes de 2028

El Hospital Provincial de la calle Benito Corbal mantendrá sus usos sanitarios actuales al menos dos o tres años más, por lo que su reaprovechamiento para otras utilidades se plantea a muy largo plazo. no antes de 2028. Al margen de otros servicios, este viejo inmueble mantendrá la hospitalización penitenciaria durante todo ese tiempo ya que la futura unidad en Montecelo no se instalará en el nuevo hospital en ejecución, sino en el inmueble actual de Mourente, una vez que sea remodelado, reforma que no se acometerá hasta que se abra, a mediados de 2026, el centro ahora en obras.

Así se puso de manifiesto en una reciente reunión de coordinación entre el gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores Arias, y el subdirector Jorge García-Borregón, y el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Pontevedra, Juan José Díaz y el inspector jefe provincial de operaciones, Luís Morales.

En esta reunión se reeditaron los protocolos de disponibilidad y colaboración conjunta que ambas instituciones comparten y revisan, además de analizar las próximas previsiones de emplazamiento del futuro módulo de hospitalización penitenciaria en Montecelo, cuando se acometa la Fase II de reforma del actual edificio sanitario público en Mourente.

En este sentido, los responsables del área sanitaria y de la Policía repasaron las previsiones del Sergas, que contemplan que dicho módulo de hospitalización penitenciaria, actualmente emplazado en el Hospital Provincial pontevedrés y dotado con ocho habitaciones individuales donde se alojan pacientes en régimen de reclusión, tendrá su futura ubicación en un lugar del actual edificio hospitalario de Montecelo y «cumplirá todas las garantías de seguridad y privacidad, siguiendo las normas técnicas que pauta y regula el Ministerio de Interior para estas áreas asistenciales restringidas», según el Sergas.

El control de estos enfermos dispondrá de una zona independiente dentro del área de hospitalización, «ajustada a los modelos recomendados por los especialistas en esta materia para permitir la vigilancia sin interferir en el hábitat de los enfermos, cumpliendo escrupulosamente la normativa vigente, incluyendo la incorporación de una zona para el personal de vigilancia», añaden las mismas fuentes.

Este encuentro técnico de coordinación mantenido el jueves en el Hospital Provincial tendrá continuidad en el futuro, a medida que avancen las obras de la futura Fase II de reforma del hospital Montecelo.

El contenido de este encuentro ya había sido avanzado el pasado día 15 por el gerente del Sergas, José Ramón Parada, en el Parlamento, cuando señaló que el citado módulo penitenciario estará «en el lugar idóneo» y «con todas las garantías de seguridad y privacidad», de acuerdo con las normas técnicas del Ministerio del Interior.

Respondía así a una pregunta oral formulada por la diputada del PSdeG Paloma Castro, que pedía que el Sergas se reuniera con las fuerzas y cuerpos de seguridad para consensuar las características de la unidad. Una semana después se producía esa reunión.

Parada recordó en el Parlamento que la unidad de hospitalización penitenciaria «ya existe en la actualidad» en Pontevedra, pero que con el Gran Montecelo cambiará de ubicación. En total, el módulo será «independiente» a la zona de hospitalización convencional y contará con ocho habitaciones individuales para los reos, «cada una de unos 20 metros cuadrados». Aprovechó para recordar que la sanidad penitenciaria «es una competencia estatal». No obstante, cuando faltan sus profesionales, en caso de urgencia el Sergas tiene que movilizar recursos con los mismos criterios que al resto de la población, pero ha advertido que «no puede sustituirlos de manera estructural».

Según cálculos de la Consellería de Sanidade, el Ministerio del Interior tiene una deuda de unos 15 millones de euros con el Sergas por la asistencia sanitaria a los reclusos.