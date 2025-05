O PP contesta ás críticas do BNG a Vila do Libro

Marián Sanmartín, concelleira e responsable do PP local, contstou onte ás críticas do BNG ao certame Marín Vila do Libro por «invisibilizar» o Día das Letras Galegas. Sanmartín dí que «celebramos o Día das Letras Galegas con intensidade neste 2025 e así o seguiremos facendo en 2026, apostando por programar un evento de 12 horas seguidas diarias de literatura na rúa». Engade que «terxiversar desta maneira as intencións do evento, dicindo que pretende invisibilizar o galego cando foi todo o contrario, non o podemos aturar».