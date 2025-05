A Deputación puxo en valor en Sanxenxo as escritoras de literatura infantil da provincia no marco do ciclo Mulleres de Palabra(s). Ledicia Costas, Fina Casalderrey e Eva Mejuto protagonizaron unha conversa no Auditorio Emilia Pardo Bazán baixo o título «Escribir para as máis novas», conducida pola xornalista Susana Pedreira e onde a deputada provincial Sandra Bastos incidiu na importancia de «construír referentes para que as nosas nenas e mozas teñan espellos nos que mirarse».

Mulleres de Palabra(s), enmarcado dentro das actividades do Ateneo Provincial pola Igualdade desde o que a Deputación de Pontevedra está a investigar e a promover a divulgación artístico-cultural e científica con perspectiva de xénero, pretende, tal e como remarcou a deputada provincial dirixir “as nosas miradas ás escritoras e ás palabras a través das que contan o mundo con perspectiva de xénero.

Neste eido, recordou que o programa comezou en marzo e que está a percorrer a provincia da man de quince escritoras actuais con obradoiros, recitais, lecturas e conversas.