La actividad en la ría remonta y las lonjas ya superan los tres millones de euros este año

Muy lentamente, pero sobre seguro, el marisqueo en el fondo de la ría de Pontevedra está remontando tras su «annus horribilis» de 2024. La actividad continúa y, al menos por el momento, no se espera que se tenga que paralizar. Hay almeja, aunque de pequeño tamaño, lo que permite seguir con la extracción. Sus cifras benefician al sector pesquero en general, ya que en algunas de las lonjas, como en la de Campelo, supone la mayoría de ingresos.

Buena prueba son los datos de Pesca de Galicia, la plataforma tecnológica dependiente de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia. Según sus informes actualizados a diario, en las tres lonjas de la ría (Campelo, Marín y Portonovo) se han vendido 990.113 kilos de pescados y mariscos. Esto supone un 77% más que en el mismo período del año anterior.

Hay que recordar que el 2024 ha sido uno de los peores ejercicios del marisqueo, debido a que buena parte estuvo cerrado a la extracción, concretamente, en la de a pie fue entre el mes de enero y el 22 de julio. La paralización de la actividad se acordó debido a la mortandad de los bivalvos por la pérdida de la salinidad del agua debido a las continuas e intensas precipitaciones registradas durante el otoño y buena parte del invierno 2023/2024.

Como es lógico, esto también se tradujo en importantes pérdidas económicas, de modo que a día de hoy las ventas generales en las lonjas han supuesto 3,16 millones de euros de pescados y mariscos, mientras que entre enero y mayo del año pasado fueron 1,87 millones, o lo que es lo mismo, un 68% más ahora.

Por mercados

Por lonjas, la que más incremento ha registrado es la de Campelo. Siempre según esos datos oficiales de Pesca de Galicia, en estos casi cinco primeros meses del año han sido 75.351 kilos vendidos, que han supuesto más de un millón de euros. Por el contrario, a estas alturas de 2024 eran tan solo 9.992 kilos y 141.055 euros. Con estas cifras, es lógico que el incremento tanto en volumen de género como en facturación sea de un 654% en el primero y de un 623% en el segundo.

También en la lonja de Portonovo se ha producido un interesante aumento, aunque no tan elevado. En este caso, este año se han vendido 523.731 kilos por 830.779 euros, un 94% más que en 2024, cuando fueron 125.822 kilos por 428.666 euros.

Por último, la lonja de Marín es la que más estable se ha mantenido entre ambos años, puesto que el aumento ha sido de tan solo un 0,2%. Es decir, este año van cerca de 391.000 kilos y 1,3 millones de euros y el anterior fueron 424.498, pero con menor precio, de modo que también fueron 1,3 millones.

Almeja japónica

En lo que se refiere a las especies de marisqueo extraídas en la lonja de Campelo, es la almeja japónica la que mejor resultado está dando este 2025, con un 85% del total. Afirman las cifras de los informes de Pesca de Galicia que se han recogido estos casi cinco meses 63.841 kilos. De fina solamente han sido 2.652 kilos y de rubia 978.

Una cantidad más elevada es la referida a la navaja, con 6.594 kilos este año, mientras que el berberecho, la gran sorpresa, tan solo ha supuesto 261 kilos.

En total, entre almejas, navajas y berberechos son 74.326 kilos en este tiempo. Los meses con mayores ingresos fueron los de enero, con 256.719 euros; abril, con 254.402 euros, y febrero, con 224.549 euros.

Precio elevado

En cuanto al precio, está siendo muy bien ya que hay poca mercancía y la ley de la oferta y la demanda favorece a los extractores.

Las mariscadoras resisten con dificultades, ya que «como no hay derecho a ayudas» no se plantean el cese de actividad. «Hay mucha gente que no tiene derecho a cobrar el cese, así que aunque sea poca cuota, por lo menos que todo el mundo gane», considera.

Con la llegada de los meses de calor se espera que el bivalvo vaya para arriba, ya que «con el tiempo bueno la almeja crece más rápido, mientras que cuando es hay frío no».