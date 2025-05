Gladiator Race: 4 nuevas pruebas, 1.900 dorsales y un solo recorrido

La Gladiator Race se celebrará este fin de semana y promete ser de nuevo uno de los encuentros deportivos con más trascendencia en la ciudad. «Es una prueba deportiva consolidada y de éxito. Y un espectáculo visual en nuestra ciudad», decía durante su presentación esta mañana la concelleira Anabel Gulías. Este, su décimo aniversario, la prueba discurrirá en la Illa do Covo, un emplazamiento que no hace más que generar elogios entre organizadores y participantes. Y contará con algunas sorpresas. De entrada el aumento de la participación. Cerrada la inscripción hace mes y medio, la organización pasó de ofrecer 1.600 dorsales a 1.900, y la gente no ha defraudado porque se agotaron enseguida. Además, la prueba pasa a tener un solo recorrido, con la idea de que pueda participar mucha más gente.

Asimismo, la propuesta para esta edición contará con obstáculos variados centrados en fuerza, equilibrio. Y cuatro nuevos. «Hay uno en el que hay que coger un escudo y una espada y hacer un recorrido con casi 20 kilos extra, durante el camino interviene un actor... Y bueno, algunas otras cosas. Estoy dando demasiadas pistas y o quisiera desvelar las sorpresas», decía Serafín, principal organizador del evento. Y reconoció que uno de los que habían pensado quedará para el año que viene, «nos llega justo el martes así que en esta edición no será, pero la que viene será interesante porque es espectacular». E hizo hincapié en que además de por deporte, la intención de la prueba es que la gente vaya «a divertirse».

«Para nosotros colaborar con prueba es muy importante. Este año además es el décimo aniversario y eso hay que celebrarlo. Estamos intentando ayudar en lo que podemos al deporte, porque creemos que es fundamental para el desarrollo de todas las personas, para la comunicación y para formar equipos», decía Javier Landín, gerente de Landín Informática, uno de los patrocinadores. «En nombre de Banco Mediolanum es un placer volver a patrocinar la Gladiator Race. Llevamos estos diez años juntos y lo hacemos porque desde nuestro punto de vista cumple con muchas de las cosas que van con nuestros valores fundacionales», dijo el responsable de la entidad bancaria aludiendo a «la familia», «el sentido lúdico» y «el componente social que supone colaborar con una asociación como Bata, «para darle visibilidad y poder recaudar dinero para sus proyectos, mejor», añadía después.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Autismo Bata, Yolanda Heras se mostró muy contenta. «Quiero agradecer que contéis con nosotros para ser los beneficiarios de la parte solidaria de la Gladiator. Vamos a conseguir llevar a cabo un pequeño proyecto centrado en generar una huerta en el cole, que es una parte de la asociación».