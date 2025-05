La UNED revalida su apuesta por liderar los cursos de verano en la provincia

Un año más la UNED liderará la oferta de cursos de verano en Pontevedra con una oferta de 15 acciones formativas que se desarrollarán en la provincia, tal y como anunció ayer en un acto presidido por el director del centro, Víctor M. González, que contó con la presencia del vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez, del concejal pontevedrés Demetrio Gómez y de la vicerrectora adjunta de Extensión Universitaria y Cursos de Verano, María Marta Moreno González, y que se completó con una exhibición de bailoterapia.

Víctor M. González renovó el compromiso de la UNED con una amplia oferta formativa estival con temas de interés y actualidad, muy variados en los que no faltarán los referidos a las amenazas a la seguridad, los datos de salud, las decisiones financieras responsables o el neurobienestar. Los cursos contarán con la presencia de profesores e investigadores de alto nivel, así como de universidades de toda España, Reino Unido y Chile.

Víctor M. González destacó en su intervención que «uno de los objetivos que tenemos en UNED Pontevedra es dinamizar culturalmente el entorno en el que estamos y los cursos de verano son una de las joyas que tenemos una vez que finalizan los exámenes y llega el buen tiempo. El saber sigue ahí y suponen el placer de adquirir conocimientos, el aprendizaje sin estres. Estamos en el top 3 a nivel del Estado en cuanto a número de alumnos con una trascendencia temática y una oferta muy variada. Ademas tenemos la peculariedad de tener una diversificación geográfica con 9 ubicaciones siendo los que mas vertebramos la provincia en este sentido».

Por su parte, María Marta Moreno González manifestó que a nivel de toda España «es la edición mas numerosa de la historia igualando unicamente a la del 2015, con 165 cursos. Fomentamos el aprendizaje activo y participativo. La UNED nació para llegar a donde no llegan otras universidades: centros penitenciarios, psiquiatricos y pueblos remotos. La educacion no debe ser un privilegio sino un derecho al alcance de todos. Pretendemos implementar soluciones reales a los desafíos actuales con temáticas, como la Inteligencia Artificial, no soólo desde un punto de vista tecnológico sinó también ético».

Demetrio Gómez felicitó el esfuerzo de la UNED «para darnos ferramentas que nos permiten formarnos ao longo de toda a nosa vida. De feito, si puideramos, participaríamos en todos ou alomenos en algún dos cursos de verán. A UNED xa é unha veciña máis que chegou hai moitos anos para quedarse. Abraianos sempre polo seu traballo e cada vez nos esixe máis ás administracions publicas. É todo un orgullo que se atope no Top 3 do estado».

Finalmente, Rafael Domínguez, recordó la extensa vinculación de la Diputación a la UNED e incidió en que «estos cursos generan una alta capacitación».