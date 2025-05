Daniel Carpio: «Tenemos unos 1.700 pacientes de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa»

La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del servicio de Digestivo del Complexo Hospitalario de Pontevedra está compuesta por cuatro médicos y una enfermera. El especialista en Digestivo Daniel Carpio es el responsable de este equipo. Este médico participará en la VIII Xornada sobre Enfermidades Intestinais que se celebrará en Pontevedra el próximo 31 de mayo de la mano de ASSEII.

¿Cuáles son las enfermedades inflamatarias intestinales más comunes?

Las enfermedades inflamatorias intestinales (EII) es un concepto que engloba básicamente a dos enfermedades: enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.

¿Cuál tiene mayor tasa de prevalencia?

Es similar, quizá un poquito más en la colitis ulcerosa. En nuestra consulta debemos andar ahora por los 1.600 ó 1.700 pacientes, de los que más o menos el 60% son de colitis ulcerosa y el 40% de Crohn.

¿Son cifras elevadas?

Sí que lo son, porque además son pacientes con una enfermedad crónica, para toda la vida, y que con frecuencia debutan en edades muy jóvenes. Asimismo, suponen una carga tremenda tanto desde el punto de vista físico como psicológico. El impacto que tiene a nivel laboral y social es tremendo. El número de casos que se están diagnosticando cada año está aumentando. Eso hace que cada vez tengamos más pacientes. Los estudios de prevalencia en España no están muy actualizados, pero aproximadamente entre un 0,5% y un 0,7% de la población padecen Crohn o colitis ulcerosa. En algunos países de Europa esas tasas ya casi llegan al 1%. Todavía estamos en la fase ascendente de la prevalencia de la enfermedad.

¿Pero ese aumento se debe a un incremento efectivo de casos o a que se diagnostican más?

Es una pregunta interesante y motivo de discusión entre los científicos. La opinión más compartida ahora mismo es que se trata de las dos cosas, pero menos de diagnósticos nuevos. Lo que hay que tener claro es que los casos más graves hubieran terminado saliendo de todas formas.

¿A qué se debería esa subida?

Todavía no se sabe el porqué. Hay mucha discusión, pero está claro que tiene que ver con algún tipo de cuestión ambiental o de tipo de vida. Aunque tiene un componente genético de predisposición, la genética no cambia tanto. En los últimos 50 ó 60 años hay algo en el ambiente, ya sea a nivel del aire que respiramos, de la comida que comemos, el estilo de vida... que es lo que provoca estas enfermedades y otras de tipo inflamatorio. Son factores ambientales que no conocemos bien e influyen.

¿Y el estrés?

Hay una relación clara. En situaciones de estrés aparecen más brotes, más síntomas, pero igual en esto que en otro tipo de enfermedades.

¿Estas enfermedades pueden llegar a ser invalidantes?

Sí, tanto por los síntomas físicos, que son importantes: diarrea, dolor abdominal, la incontinencia, el cansancio, la pérdida de peso... como por ese impacto que decía a nivel psicológico, social, ya que los pacientes muchas veces limitan las salidas a nivel de relaciones. Es un impacto muy global y provoca limitaciones muy importantes en algunos pacientes.

¿Se puede establecer un perfil del paciente de la EII?

Se considera una enfermedad de pacientes jóvenes, ya que la mayor parte de los casos se diagnostican entre los 16 y los 40 años, pero también estamos viendo en los extremos: en pediatría y en pacientes mayores, de más de 60 ó 70 años.

En cuanto a los tratamientos...

Pues, afortunadamente, igual que ha aumentado mucho el número de casos también lo ha hecho el de tratamientos disponibles en los últimos 20 años. Ahora tenemos muchas alternativas de tratamiento. La base es el tratamiento médico, consistente en fármacos antiinflamatorios, inmunosupresores o biológicos. Lo que hacen es bloquear la inflamación a distintos niveles, porque son enfermedades inflamatorias crónicas. Hay datos que demuestran que un estilo de vida saludable mejora la enfermedad: una dieta equilibrada cercana a la mediterránea, ejercicio físico moderado, respetar las horas del sueño, dejar de fumar...

¿Cuándo se recurre a la ostomía?

Desgraciadamente, cuando el fármaco no es capaz de controlar la enfermedad se llega a la cirugía. Bien porque no somos capaces de controlarla, bien porque ha habido alguna complicación. Un porcentaje de esas cirugías implica estoma, pero no todas.

¿Las EII van de la mano de otras?

Se asocian con frecuencia a lo que llamamos enfermedades inmunomediadas, como artritis reumatoide, psoriasis o uveitis, en hasta un 25% de los pacientes.

¿Esta unidad trata a enfermos de colon irritable?

No, solamente a los de enfermedades inflamatorias intestinales. Sí que es cierto que a día de hoy el colon irritable es la patología más prevalente desde el punto de vista intestinal, ya que hasta un 20% de personas en algún momento de su vida puede sufrirla. Son tratados en el servicio de Digestivo general.

¿Participan en algún estudio desde la unidad?

Sí, desde hace años participamos en estudios, la mayoría de nuevos fármacos, pero también para aportar datos a nivel nacional.

VIII Xornada sobre Enfermidades Intestinais de ASSEII en Pontevedra

La Asociación Socio Sanitaria de Enfermidades Inflamatorias Intestinais ASSEII organiza la VIII Xornada Informativa sobre Enfermedades Inflamatorias Intestinais el sábado 31 de mayo, en el salón de actos del Edificio Administrativo de la Xunta de Galicia en Benito Corbal.Esta jornada se celebra con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (19 de mayo), y en ella se abordarán temas de interés para personas afectadas por estas dolencias, familiares, profesionales sanitarios y la sociedad en general. Habrá conferencias y espacios para compartir dudas.«Será una oportunidad para visibilizar estas enfermedades, fomentar el conocimiento y avanzar hacia una atención más humana e informada», destaca ASSEII.La inscripción es gratuita pero obligatoria. Se puede realizar a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/asseii o en su defecto, llamando y enviando un mensaje de WhatsApp al teléfono 698 191 366 (de lunes a viernes de 09.00 a 13.00).