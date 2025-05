Alta tensión en el pleno pese a la unanimidad para dragar el Lérez

La ubicación de los áridos del Lérez tras su dragado marcó la celebración del pleno municipal de ayer, que volvió a contar con toda una retahíla de ataques verbales y reproches entre los grupos municipales con representación local, aunque finalmente la gran mayoría de puntos del orden del día salieron adelante por unanimidad.

Las primeras fricciones surgieron después de que el Partido Popular presentase una moción para poner de nuevo sobre la mesa la cuestión del dragado del Lérez. El responsable popular, Rafa Domínguez, pidió agilizar su puesta en marcha al trasladar la voluntad de la Xunta de acometer esta iniciativa, apuntó a los representantes del BNG en las instituciones estatales –entre ellos la senadora Carme da Silva– como causantes de la parálisis del proyecto, así como al PSOE por no decidirse en dónde situar los residuos una vez recogidos, clave para empezar con los trabajos.

«Creía que íbamos todos en la misma dirección y de repente nos encontramos con unas declaraciones del BNG, que activó la maquinaria para anteponer los intereses de la Ría de Arousa a los de Pontevedra. Que lo haga [Néstor] Rego es francamente grave, pero que lo haga una exconcejala de Lores me deja que no sé muy bien a que esta jugando el BNG. Abandonan a Lores por un puñado de votos en Arousa», afirmó el portavoz popular, que rápidamente se encontró réplica en el líder socialista del grupo municipal, Iván Puentes.

«Calificar al sector marisquero como un puñado de votos dice mucho de lo que hace usted en la Diputación. Que no defienda los intereses de la ciudadanía no nos sorprende. Que le da exactamente igual los residuos del Lérez. A mí no me da igual que se pueda contaminar el parque natural o el campo de trabajo de las mariscadoras. Ese es el concepto de política que tiene usted», afirmó el número uno del PSdeG-PSOE, que defiendió junto al edil nacionalista César Mosquera la necesidad de ubicar los lodos del Lérez en una demarcación en tierra, en lugar de en las proximidades de las islas Cíes o Sálvora.

«Estamos en una situación en la que la Xunta es responsable del dragado, sabe perfectamente que la única vía es llevar la mayoría de los áridos a tierra y seguimos dando vueltas. La postura del BNG es la misma desde 2006, cuando supimos que había contaminación por metales pesados de plomo y mercurio. La ría tenía una alta concentración de estos metales. Son áridos que no se pueden tratar a la ligera y hay técnicas para hacerlo en tierra», detalló Mosquera.

Por su parte, Domínguez se limitó a pedir que se respeten los informes técnicos y añadió que «hay muchos puntos en tierra para guardar basuras, se me ocurre uno en la calle Ferraz».

A continuación, el debate se centró en el rechazo al proyecto de la megacelulosa de Altri en la comarca luguesa de A Ulloa, mediante una moción apoyada por BNG y PSOE con los votos en contra del PP.

«La Xunta sigue haciendo oídos sordos, sigue con su tramitación y la declaración medioambiental favorable para un proyecto destructivo. Aquellos que queremos que Ence esté en la comarca pero que no tiene que estar a pie de ría y es posible el traslado, hoy, cuando leemos los informes de Altri, nos preguntamos que el traslado no es viable para reubicarla, pero se tienen hasta seis ubicaciones para la macrocelulosa de Altri, gigantesca en comparación con Ence», aseguró Puentes, que volvió a toparse con las críticas en ambas direcciones de Domínguez.

«Hay un BNG del no, Ana Pontón es la del no a Ence, a Altri, a las eólicas, a las autopistas. El país de Ana Pontón es cada vez más pobre y yo no quiero ser parte de un país de choromicas», añadió.

Más allá del tono airado que caracterizó prácticamente toda la sesión, se respaldaron por unanimidad medidas como la aprobación de varias facturas, un estudio de detalle para reajustar parcelas en la finca del Teucro –entre las calles Arcebispo Malvar y Fonte da Moureira– así como la creación de un registro municipal de personas electrodependientes, propuesto por el PP tras el apagón nacional del pasado 28 de abril.

Más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad

El Partido Popular volvió a sacar a la palestra municipal la situación de la Policía Local y la Policía Nacional en la ciudad, al pedir la número dos de la formación, Pepa Pardo, que se «garantice que ejerzan sus funciones en condiciones dignas». Una afirmación que rechazó frontalmente la edil de Protección Ciudadana, Eva Villaverde, que calificó la postura del PP de «visión catastrofista» y enumeró algunas de las mejoras acordadas el pasado mes de enero, como las obras de mantenimiento, la compra de un coche patrulla y otros dos en camino, además de la adquisición de la parcela de Fenosa. «La policía está trabajando bien en la ciudad, no sé por qué se empeñan en decir que no. No creo que sea un destino tan malo, con ocho candidatos para una plaza de movilidad», añadió la concejala.

Por su parte, el socialista Manuel Fariña, indicó que la comisaría de Pontevedra está en récords históricos de sus plantillas de personal y explicó que la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y la Policía Nacional trabajan para que pronto se disponga de los estudios de necesidades y se contrate la redacción del proyecto para el cuartel provincial que se construirá en los terrenos de la actual Casa del Mar de Mollavao.

El Concello instará al resto de administraciones a impulsar la vía verde de las Rías Baixas

Entre los acuerdos alcanzados con el apoyo total del pleno de Pontevedra se encontró la moción del PSOE para impulsar la construcción de la vía verde de las Rías Baixas entre Vilagarcía de Arousa, Pontevedra y Vigo. «Planteamos solicitar al Ministerio de Transportes la cesión definitiva vías Pontevedra-Arcade en desuso, instar a la Diputación a ello y a construir la vía verde Rías Baixas, que la Diputación convenie con la Xunta la redacción de los proyectos y que el Gobierno galego asuma el 35% del coste de la obra, igual que en O Salnés», articuló Iván Puentes sobre la cuestión.

En su intervención, el edil nacionalista César Mosquera matizó las posibilidades del recorrido planteado por los socialistas, ya que «desde la estación de Pontevedra hasta Portas, no se puede utilizar casi nada» e interpeló al PP por votar en contra de este mismo asunto en el pleno de la Diputación. Por su parte, Domínguez trasladó a la corporación el compromiso de la Diputación y su presidente, Luis López, a acometer la creación de esta vía verde, después de que el Estado ceda los terrenos correspondientes.