Inserción laboral del 80% en FP y cola para entrar

El CIFP A Xunqueira de Pontevedra lleva tres décadas formando a alumnos en su departamento de Automoción, actualmente bajo el nombre de «Transporte e mantemento de vehículos». Entre todos los ciclos suman unos 340 alumnos «y siempre queda gente en lista de espera», asegura José Manuel Vidal, jefe del departamento.

Se ofertan tres ciclos, los medios de Electromecánica y Carrocería y el superior de Automoción. El más solicitado es el de Electromecánica, mientras que el de Carrocería el que menos.

Aunque la tendencia al cambio está dando sus primeros pasos, siguen siendo unos estudios en los que la mayoría del alumnado son hombres. «Normalmente, por ciclo de 15 alumnos solo tenemos 3 alumnas, más o menos», se lamenta el profesor, que, en todo caso, celebra que a nivel laboral «ahora mismo la aceptación de las mujeres es mucho mejor» de lo que podía ocurrir hace años. «Tenemos a muchas chicas trabajando ya en talleres, cosa que antes no era tan normal verlo. Están todos muy contentos».

En el ciclo superior de Automoción se aprende a organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el sector de la automoción, diagnosticando averías en casos complejos y garantizando el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del vehículo. En el medio de Carrocería realizan operaciones de reparación, montaje de accesorios y transformaciones del vehículo en el área de carrocería, bastidor, cabina y equipaciones o aperos. Por su parte, la competencia general del ciclo medio de Elctromecánica consiste en realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad.

Dos estudiantes intervienen en un vehículo del centro. | Gustavo Santos

Dependiendo del ciclo, los alumnos pueden trabajar tanto en el sector del mantenimiento de vehículos como en compañías de seguros, empresas fabricantes de vehículos y componentes, empresas dedicadas a la inspección técnica, laboratorios de ensayos de conjuntos y subconjuntos de vehículos, empresas de flotas de alquiler de vehículos, servicios públicos y transporte de pasajeros y de mercancías.... entre otros.

«Ahora estamos en la modalidad de la Formación Profesional dual, lo que quiere decir que se van a la empresa ya el primer año. Están en el centro educativo cuatro o cinco meses y ya se van a la empresa. El segundo vuelven a hacerlo. Es una formación compartida y las empresas ya los van adaptando a sus necesidades», explica José Manuel Vidal.

La inserción laboral de estos estudiantes es de un 80%. «Ahora mismo estamos en un momento muy dulce en lo que antes se llamaban los oficios, pero no se saca más alumnado porque cuando se matriculan no vemos un interés destacable. No hay siempre una implicación, una disciplina, un llegar puntual, unas formas... Eso después en la empresa también se ve», considera.

De ciclos medios hay dos turnos, de mañana y de tarde. «Manejamos un volumen de alumnado alto, pero estamos en un período de adaptación en las empresas que está costando un poquito, ya que estas tienen que entender que es una formación compartida», reconoce.

José Manuel Vidal con dos alumnos en el CIFP A Xunqueira. / GUSTAVO SANTOS

Los jóvenes que se deciden por estudiar alguno de estos ciclos de FP no suelen ni abandonarlos ni cambiarlos. «Cierto es que muchas veces entran de rebote porque querían estudiar otra cosa y no consiguen plaza, pero una vez que llegan se quedan», informa el jefe del departamento. «No suelen irse porque este es un mercado muy goloso: hay mucho trabajo y cada vez los sueldos son mejores, no está mal pagado como antes».

Desde este centro de Formación Profesional también se tiene la percepción de que el parque automovilístico está muy envejecido, «de ahí que los talleres tengan tantísimo trabajo».

El CIFP A Xunqueira realiza las clases prácticas con sus alumnos con una serie de vehículos propios. Además, si algún miembro de la comunidad educativa pincha o necesita un cambio de aceite presta su coche para que se haga en el centro, lo que sirve de prácticas para los chavales. «Eso sí, el peligro es que puede ser una clase de más de veinte personas tocando», advierte bromeando su profesor.