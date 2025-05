Xogos, música e encontros reclaman na Festa da Lingua a fin do «escenario hostil» para o galego

Celebramos as cantareiras, e tamén o seu rexurdimento nos máis novos. Foi unha das mensaxes que este sábado transmitiron os participantes na Festa da Lingua, que xuntou actividades para nenos, música, xantar e unha foliada, nunha invitación comunitaria ao uso do galego en todos os ámbitos da vida diaria, en especial no «escenario hostil» para a nosa fala que denunciou a organización.

«Vimos de ter un informe con datos alarmantes», lembra Álvaro Franco, da Asociación A Pedreira, «que reflicte que a mocidade e os nenos cada vez falan menos o galego e se non hai un cambio de rumbo, desde logo, pérdese a transmisión e con ela perdese o idioma». Con esta festa, engade, «queremos aportar o noso gran de area para visibilizar esta situación e a tratar de mudar o rumbo».

O Centro Social A Pedreira organizou as actividades, que convocaron a un extenso público familiar e mozo na rúa Serra durante toda a mañán. Ésta principiou co espectáculo infantil de Peter Punk «Con lingua propia», un convite en clave de humor punki a reflexionar sobre a situación do galego, mesturando teatro xestual con xogos de palabras.

«Fago malabares con palabras», explica Peter Punk, para tentar que os nenos e as súas familias discorran «sobre o momento sociolingüístico do galego».

Os nenos disfrutaron dos xogos tradicionais. | Rafa Vázquez

A maioría dos nenos participantes na festa son galegofalantes. «Aquí no Centro Social A Pedreira temos unha sección, A eira do xogo, todas as semanas e onde as familias se reúnen para que as súas crianzas poidan socializar en galego. Contamos con un grupiño así de de familias con nenos e nenas galegofalantes que que se reúnen habitualmente», suliñan neste punto os organizadores.

Éstos explican que «tódalas actividades que facemos son sempre en galego e pensando precisamente en que existan espazos de socialización onde sexa fácil falar na nosa lingua, porque vivimos, a verdade, nun contexto hostil, no que non temos sitios onde socializar con normalidade na nosa lingua».

Tras desta invitación a deliberar con xogos, humor e malabares, chegaron novas propostas, neste caso para usar as mans, os pes, o equilibrio e o inxenio nos xogos tradicionais que lles organizou Miudiño.

Foi un dos grandes momentos para máis cativos da casa, que tiveron oportunidade de subirse a unha cortiza e medir as sús forzas cun contricante tirando dun adival, tratar de capturar peixes de madeira, inserir aros, mover carricoches… «Nós tamén xogabamos a estas cousas», lembraba unha das aboas que presenciaba os enredos dos pequenos.

«Para mín é importante que o meu neno comparta tempo con outros da súa idade que tamén son galegofalantes», sinala Fátima Aboi, «e tamén que teñan este tipo de xogos físicos que lles permitan descargar enerxía ou que lles fagan imaxinar», unha impresión que aseguraban compartir outras das familias presentes na Festa da Lingua.

Na xornada sucederonse as actuacións musicais. | Rafa Vázquez

No Día das Letras a cidade tamén se converteu nunha inmensa biblioteca coas soltas de libros. Os veciños ceibaron as súas publicacións para facilitarlles novas vidas e promover o acceso universal á lectura.

A música foi outra onmipresente na xornada. Foula puxo a banda sonora aos xogos dos nenos e despois protagonizou un pasarrúas. Tamén foi unha as encargadas de amenizar a sesión vermú, na que participaron asemade as Pandereteiras de Quireza.

O outro momento chave do día foi o xantar popular, que esta terceira edición bateu o seu récord de participación con 130 comensais. Disfrutaron de distintas opcións omnívora e vegana (dende a carne enrolada con arroz á fideuá vexetal) antes da longa sobremesa que incluiu unha foliada. A esta sumouse o alumnado do Centro Social A Pedreira, que conta con aulas de pandeireta ou gaitas onde se forman numerosos estudiantes, unha animada e musical xuntanza final que rubricou unha xornada na que reivindicar a lingua dos galegos, o noso xeito de estarmos no mundo.