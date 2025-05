Sara Pérez, premio «Ben Veñas Maio» pola súa curtametraxe sobre a represión

Sara Pérez Outeda, unha moza de 16 anos e veciña de Paredes, en Vilaboa, acadou o primeiro premio do certame de Normalización Lingüística «Ben Veñas, Maio!» na categoría de curtametraxes organizado polo Concello de Pontevedra para o seu traballo «O mar non esquece». Inspirándose nos primeiros anos da posguerra, que so coñece a través das súas asignaturas escolares e tal vez nalgunha charla sobre Memoria Histórica Sara Pérez Outeda conseguiu dar vida a un relato que transcende xeracións.

Cursa 1º de Bacharelato no IES Torrente Ballester e foi a súa profesora de Lingua Galega quen lle deu o primeiro empuxón para que se decidira a crear sementando quizais sen sabelo o xermo dunha paixón que hoxe xa medra con forza no corazón da moza creadora. A súa obra, de cinco minutos de duración, destila autenticidade en cada fotograma; un traballo que ela mesma guionizou, produciu e gravou, contando coa complicidade da súa amiga Alma Gallego e o apoio dunha familiar no papel de avoa.