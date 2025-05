«Mi padre ha sido la gran inspiración en mi vida»

Ha dedicado su intervención en el congreso Flúor a una persona que ha sido clave en su vida como inspiración

Sí. Se lo he dedicado a mi padre porque es verdad que me ha inspirado muchos de mis trabajos profesionales y me parecía de justicia hacérselo saber. En publicidad hacemos fichas técnicas donde apuntamos hasta el colaborador más pequeño del mundo y mi padre no aparecía en ninguna ficha técnica. Me parecía entonces que le debía un homenaje a lo que ha sido, mi gran inspiración en mi trabajo.

¿En qué sentido la ha inspirado?

Pues mira, él era un hombre de aldea, para él la aldea era como una entidad muy importante y muy seria, con toda la intrahistoria que tienen las aldeas de Galicia. Hay mucha verdad, mucha simplicidad y para mí las cosas que él me contaba, las anécdotas que vivía con él, las reflexiones, las vivencias, me sirvieron muchísimo para luego enfrentarme a briefs que tenía que traducir de alguna manera a una pieza emocional. Las cosas que me contaba mi padre, que era un hombre con una inteligencia emocional muy grande, me servían para traducir mucha información sofisticada de muchas empresas, que me daban en los briefings, a historias humanas entre personas que te conmuevan, que te lleven al espectador.

¿Qué la llevó a ser a convertirse en publicista?

Lo tuve siempre clarísimo desde pequeña, no sé por qué, quería hacer anuncios de la tele. Y justo cuando acabé el instituto Publicidad se impartía aquí en Pontevedra, era en Galicia donde estaba la facultad, pero pedían un 7,4, que se me ha quedado grabada ahí la nota para siempre, y no me daba. Entonces me fui a estudiar a Segovia y luego a Madrid, pero tenía clarísimo, no sé por qué, que quería ser publicista.

Ha sido señalada por la lista Forbes como una de las personas más creativas de este año ¿Qué nos hace creativos?

A veces se entiende que la creatividad es un talento, yo con los años considero que es en realidad una mirada, una mirada que tú tienes hacia ciertas cosas, cómo traduces dentro de tu cabeza cosas que ves, cosas que tienes que transformar dentro de tu cabeza en otras cosas que no existen todavía. Porque bueno, hay muchas formas de creatividad, pero en esencia es crear algo nuevo, y eso yo creo que solo se consigue a través de la observación y la mirada. Más que un talento es que de verdad tengas el olfato para saber qué te conmueve a ti, qué te hace mover algo dentro para que a alguien que tu le cuentes esa historia también se conmueva. Lo que te que te emociona a ti es lo que suele emocionar al resto.

Ha explorado otras formas de creatividad más allá de la publicidad, como es el caso de la novela ¿cómo se produjo esa incursión?

Fue completamente accidental. Nunca pensé en publicar un libro, pero fue como un regalo de cumpleaños que se fue de las manos. En mi cumpleaños mi chico me publicó un blog que yo tenía en el ordenador para darme la sorpresa en una librería chiquitita de Madrid. Y alguien de la editorial Planeta lo vio, me llamaron y publicamos el libro a través de Espasa. Después se publicó en varios países, en Alemania, en Italia, pero fue puramente accidental, nunca en mi vida pensé en publicar un libro. Me vino todo así como de forma accidental.

¿Cómo cree que será el marketing del futuro?

Completamente diferente a lo que estamos viviendo ahora mismo. De verdad, yo soy bastante escéptica sobre las nuevas tecnologías, pero la IA sí viene para transformarlo todo. Lo estamos viendo, y ya estamos empezando a ver el abismo del que hablan sus creadores. Es para que de un poco de miedo, un poquito de respeto, porque es verdad que se verá que mucha gente va a perder su trabajo, eso es una realidad. Esto va a ser una transformación que va a tener un impacto casi mayor que la entrada de internet, en nuestro negocio y en otros muchos, desde psicólogos a médicos, interioristas… En el futuro cualquier trabajo intelectual lo va a poder hacer la Inteligencia Artificial más rápido y, sobre todo, de modo más barato. Entonces la IA va a transformar mucho nuestro negocio también, por eso mi charla en el congreso Flúor acabó un poco dando un consejo, que es que nos extrememos todavía más en la creatividad, en eso que nos hace humanos. Porque la IA no tiene padre, ni madre, ni aldea, ni nada, entonces la creatividad es lo único a lo que nos podemos agarrar para convivir con ella. Si hacemos cosas mediocres o cosas que la IA puede hacer, estamos completamente acabados.