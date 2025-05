Indignación al ser anuladas endoscopias en el hospital Montecelo con los pacientes esperando ya en sala

Con mucho enfado y estupefacción recibieron varios pacientes el pasado jueves en el Hospital Montecelo la noticia de que se les anulaban sus pruebas endoscópicas. Este hecho no sería tan extraño teniendo en cuenta el funcionamiento normal de un centro sanitario y las diferentes coyunturas a las que habitualmente están sometidos. La diferencia en este caso fue que no se les llamó días antes, como sería lo normal, sino que los afectados ya se encontraban aguardando su turno en la correspondiente sala de espera. Lo único que se les comunicó es que se anulaban tanto las colonoscopias como las gastroscopias de esa tarde y que se debía a que «no hay enfermeras».

FARO pudo hablar con el gerente del área sanitaria, el doctor José Flores Arias, que lamentó profundamente lo sucedido y lo achacó a «un cúmulo de errores», prometiendo, asimismo, que se llamará a estos pacientes «cuanto antes».

Duro física y psicológicamente

Uno de los usuarios del área sanitaria que se vio perjudicado por esa decisión repentina explicó a esta periódico que en su caso tenía que someterse tanto a grastoscopia como a colonoscopia y que llevaba esperando por ambas pruebas cerca de tres meses.

«Hacerse estas pruebas no es cualquier cosa. Tienes que estar los tres días anteriores sometido a un régimen alimenticio muy estricto y tomar una serie de medicamentos laxantes, para que puedan ver con claridad. Ni es fácil ni es agradable. Es duro físicamente, pero también psicológicamente», afirma.

«Yo ya estaba sentado en la sala y me sonó el teléfono. Tenía cita a las cuatro y llegué un poco antes. Me dijeron que no viniese y respondí que ya estaba en la zona de espera y que no me iba sin hacerme las pruebas», añade.

Sin embargo, ni su insistencia ni de la otras personas que estaban citadas también en esa franja horaria, «al menos éramos cinco», hicieron cambiar de opinión a los profesionales allí presentes, que les comunicaron que no había enfermeras.

"Tienes que estar los tres días anteriores sometido a un régimen alimenticio muy estricto y tomar una serie de medicamentos laxantes" Un afectado

«Pedí que llamasen al responsable y vino la jefa de sala, que de muy malos modos me dijo que ella no nos iba a resolver el problema que pusiésemos una reclamación si queríamos. Hubo cero empatía», se lamenta este paciente. «Nosotros lo único que queríamos era exponer nuestro malestar y defender nuestra idea».

Este usuario del área sanitaria de Pontevedra no entiende «cómo se pueden anular unas pruebas alegando falta de enfermeras». «Lo único que hay es falta de organización y de previsión. En todas las empresas se hacen calendarios con turnos», razona.

En su opinión, «la sanidad la hacemos todos». «Estamos cada vez peor y parece que poco a poco nos quieren llevar a la privada. Se habla tanto del Gran Montecelo y yo me pregunto ¿con qué tienen pensado llenarlo si ya no tienen personal ahora?», plantea.

«Yo lo único que digo es que muchas de las personas que se hacen pruebas de endoscopia están pendientes de saber si pueden tener un cáncer o no. No se puede tratar a la gente así», concluye.

Respuesta de la dirección

El gerente del área sanitaria reconoció a FARO que la situación se debió «a un cúmulo de errores». «Con el proceso de la oferta pública de empleo (OPE) de enfermería, dos personas que estaban en endoscopia cogieron plaza en propiedad y se fueron. Mientras tanto, los otros que quedan cubren lo que pueden. El jueves coincidió que por la tarde hubo una baja de una persona con experiencia y fue en su lugar otra con menos experiencia, pero el endoscopista, cuando llegó dijo que no le parecía suficiente y suspendió de motu propio la actividad hablando con el jefe de Digestivo», resumió, para añadir que «nosotros, como dirección, no nos enteramos».

«Si lo supiésemos, tenemos un enfermero veterano endoscopista ya localizado para estos casos, al que se hubiera podido avisar, pero no nos lo comunicaron», lamentó.

«Vamos a recuperar la actividad la próxima semana y se les llamará cuanto antes. Sentimos mucho el error en la coordinación», dijo.