Entrega dos premios do concurso Xaime Illa en Poio

A programación polo 17 de maio arricanrá hoxe ás 17.00 horas no Centro Cultural Xaime Illa, en Raxó, coa entrega dos premios do concurso de relato curto e poesía, un certame que contou coa participación de 120 traballos. A continuación, Xosé Luis Pastoriza Rozas, doutor en filosofía, falará do legado e a figura de Xaime Illa. Tamén actucarán as pandereteiras do Ronsel, unha das agrupacións tradicionais que hai no municipio. Para rematar a xornada, a Escola de Música Tradicional de Poio interpretará o himno galego.