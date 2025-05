A Vila do Libro abre as súas portas

A vila de Marín abríu onte a programación de «Marín, Vila do Libro», un escaparate da cultura galega que nace coa vontade de consolidarse como un referente cultural e literario arredor do Día das Letras Galegas.

Organizado polo Concello de Marín e Vila do Libro, o festival arrancou pola mañá cunha actividade organizada polos centros escolares marinenses EEI O Grupo, CEP Carballal, CEIP da Laxe e CEIP Sequelo, no que o seu alumnado recitou versos e propios da poesía popular oral acompañados das cantareiras da agrupación Fentos e Frouma.

Participantes no escenario. | R.V.

Pola tarde, as voces dos rapaces de Gallos del Norte deron as primeiras notas cun show de improvisación. Sobre o escenario houbo freestylers con e sen diversidade funcional, aos que acompañaron un grupo de pandeireteiras.

Á tardiña chegou o momento de inaugurar oficialmente a Vila do Libro. A mestra de cerimonias foi Mayka Braña, actriz marinense que se meteu na pel dunha carrexadora, a figura elixida como emblema da imaxe da Vila do Libro e que trouxo na súa cesta o encargo de repartir exemplares. A alcaldesa de Marín, María Ramallo, desexou a toda a veciñanza que gozase destes días cheos de cultura, literatura e lingua.

Asistentes ás actividades pola tarde. | R.V.

Tras este momento chegou a quenda do escritor Manel Loureiro, un dos autores máis recoñecidos a nivel nacional na comarca. Nunha conversa co xornalista de Radio Pontevedra, Ramón Mella, falou dos libros que marcaron a súa vida, e as súas influencias e motivacións para converterse no escritor que é hoxe. Despois, firmou exemplares.

Unha cualidade desta Vila do Libro é a transformación do espazo urbano nunha libraría a ceo aberto. A Rúa Real modificou toda a súa imaxe grazas aos distintos decorados con motivos literarios que se colocaron ao longo do seu trazado.

Unha das ambientacións na vila. | FdV

Pero é que ademais conseguíronse recuperar locais emblemáticos que estaban pechados, como os bares Tres Portiñas e o M40, que se converten por estes días en librarías efémeras que acollen o mercado editorial do festival, no que participan varias editoriais e librarías.

Hoxe, Día das Letras Galegas, un dos platos fortes do día será a celebración do acto institucional ás 12.45h na Praza do Reloxo, na Rúa do Sol, coa presenza da gañadora do XVIII Certame de Narración Curta Nuria Vil, poeta, escritora, divulgadora e “resitadora”, que recollerá o cheque de 1.000 euros da man da alcaldesa.

Decorado simulando unha libraría. | FdV

Haberá dous recitais poéticos: un ás 17.00 horas, con Richard Pazos e a asociación Céltica, e outro ás 19.00, con Fran Fernández e Tamara Andrés.

Ademais, a actriz Sabela Hermida achegará o compromiso político e social da figura da actriz María Casares.

O día rematará co concerto polas Letras Galegas da Coral do Centro Sociocomunitario de Marín, a Coral Ondas do Mar de Vigo e o Coro Liceo de Navia, que será ás 20.30 horas no interior da Igrexa Vella.