Un centenar de nuevos árboles para la ciudad

La Concellaría de Servizos Urbanos Básicos ha comenzado la plantación de más de 100 árboles en los barrios de la ciudad, con los que se llenarán los 18 huecos habilitados para tal fin que se encuentran vacíos actualmente.

Liquidambar, prunus, tilos, magnolios, camelios... son algunos de los ejemplares de hasta 13 especies escogidas que pretenden mejorar la imagen y la vistosidad de las calles, además de ofrecer sombra en verano y permitir el paso de la luz en invierno.

Los trabajos comenzaron hace unas semanas con la retirada de ejemplares enfermos o que no eran apropiados para los espacios urbanos. Continuaron con la eliminación del sistema radicular (tocón) y finalizan en próximos días con la plantación de los nuevos ejemplares en las mismas excavas que serán suficientemente dimensionadas para que el nuevo árbol tenga una vida plena. Muchas de estas excavas llevaban meses sin árboles ya que habían sido dañadas por los impactos de vehículos.

El momento más apropiado para realizar estos trabajos es la primavera, por lo que desde hace unas semanas la Concellaría dirigida por Xaquín Moreda comenzó con la retirada de árboles enfermos como en el caso de los fresnos de la calle Augusto García Sánchez, que estaban en un estado sanitario muy deficiente o con una inclinación que los hacía peligrosos.

También se abordó el relevo de arbolado inadecuado para las vías urbanas como en el caso de Rodríguez Seoane y Losada Diéguez. En estas calles había ficus que son árboles de gran envergadura y que no pierden la hoja, generando molestias y quejas continuas del vecindario debido al tamaño. Estos árboles no son apropiados para calles pequeñas pues tienen un gran crecimiento y obligan a ser podadas constantemente con los riesgos que supone. Además, al no perder la hoja, tapan la entrada de la luz y se pierde mucha luminosidad en las aceras y en las casas durante el invierno.

Se están sustituyendo por Magnolias Kobus, que tienen un tamaño menor, son de hoja caduca, raíces poco invasivas y dan flor en primavera, aportando un mayor valor estético y paisajístico.

También se están plantando árboles en las excavas víctimas de vandalismo.