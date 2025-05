Carreira escolar a prol do galego en Portonovo

«En galego gañamos todos» foi o lema escollido polos organizadores da XXXII Carreira Escolar do Salnés, que tivo lugar onte na contorna do CEIP Abrente de Portonovo, en Sanxenxo. Do mesmo modo que o ano anterior, a proba foi de carácter solidario e a favor de Aladina Fundación, unha oenegué dedicada a apoiar e axudar aos nenos e nenas enfermos de cancro. En total, participaron nesta xornada deportiva preto de 800 participantes de dez centros educativos da zona, desde prebenxamíns ata cadetes e afeccionados.