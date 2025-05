Vuelve Sanxenxo Degusta Tapas: 28 locales y más de cuarenta creaciones

Sanxenxo vuelve a convertirse este fin de semana en el epicentro del tapeo, apenas una semana después de la celebración del Portonovo Gastronómico. La Casa Mariñeira de Don Fernando acogió ayer la presentación del XIV Concurso Sanxenxo Degusta Tapas, una propuesta que contará este año con récord de participación con 28 establecimientos participantes y un total de 44 tapas, 20 tradicionales y 24 creativas. Acompañado de una representación de los locales, el concejal de Turismo, Juan Deza, destacó que «o Concello da man da hostalería busca poñer en valor o a calidade da nosa gastronomía, do noso produto e dos nosos cociñeiros e cociñeiras».

Los restaurantes que participarán en esta edición son A Codia, Arrocería Boca do Río, Asador Rosendo, Cervecería El Aviador, Chiringuito Prado Bello, Gastro Bar La Cueva, La Mar Brava, A Fonte Vella, Asador Aserradero, Cervecería Azor, Cervecería El Puerto, Esencia Nosa by Salgadoiro, Hotel Riveiro, Mar do Pintor, Marlima II, O Forno, O Risonsiño, Pepa A Loba, Restaurante El Pescador, Restaurante Xerfa, Restaurante Lilaina, O Buraco, O Laberinto, O Vasko, Restaurante Fidel, Restaurante Ollares da Ría, Taberna A Batea y Terra del Mar.

Desde hoy viernes y hasta el 1 de junio se pueden degustar tapas por un precio de cuatro euros la unidad en cada local participante. Los clientes dispondrán de un Degusta Mapa con la localización de todos los establecimientos, que serán valorados por el público, encargado de elegir la mejor tapa creativa y la mejor tapa tradicional. Tan solo aquellas personas que prueben tapas en al menos cinco locales podrán votar la mejor tapa, que recibirá un diploma acreditativo. Los clientes participarán en sorteos de distintos regalos, como estancias hoteles, visitas a bodegas o cenas.