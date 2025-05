O Ateneo celebra hoxe a festa de Marín Conta coa entrega de premios

O IES Illa de Tambo acolle hoxe, ás 20.00 horas, a festa d Marín Conta, co gallo do Día das Letras Galegas, na que o Ateneo Santa Cecilia entrega os premios aos e ás gañadores e gañadoras en cada unha das categorías convocadas en educación primaria e na ESO.

Actuarán as pandereteiras-cantareiras «As Ferriñas e a entrada é de balde ata completar aforo, e os premios son os seguintes: Na categoría A (1º, 2º e 3º de Primaria) gañou Martina Oliveira Pantín, do S.C.Placeres, por diante de Silvia Viñuela Freijeiro e Vega Rivas Lima, do mesmo centro. Na categoría B ( 4º, 5º e 6º de Primaria) a primeira foi Maia Moledo de la Torre, do San Narciso, seguida de Thiago Aldao Olañeta, de A Laxe y Flavia Otero Martínez, tamén do San Narciso.

Na ESO venceu Martina Acuña Oliete, do Mestre Landín, seguida de Noel Santos Portela, da Inmaculada, e Candela Caiño Sanjorge, do mesmo centro.