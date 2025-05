«Lejos de destruir empleos, el avance tecnológico los crea»

¿Qué ha querido transmitir en este congreso?

Lo primero me gustaría es dar las gracias, porque en un gremio de marketing, que pequeños marketinianos se unan para hacer un congreso, darle una categoría y celebrarlo en Galicia es único. Viajo por todo el mundo y es la primera vez que lo he visto, que un gremio se una de una forma así. Eso me parece que es el primer valor diferencial del congreso Flúor. Y en mi ponencia he intentado sobre todo explicar hacia dónde van las tendencias de consumo, por qué compraban los consumidores hace muchos años y por qué sigue comprando. Es complicado en 30 minutos explicar ciertos conceptos tal vez complicados, pero he intentado transmitir todo esto y también que el retail tiene futuro.

¿Cómo vamos a comprar en los próximos años?

Básicamente lo que ya estamos viendo clarísimamente en muchos mercados más avanzados, que al igual que en éste se derrumban las fronteras entre lo físico y lo digital. Hablar de consumidores que solo van al mundo físico y no al digital es absurdo. Hoy en día la mayoría de los consumidores con perfecta normalidad compra lo que le apetece un día en el en el mundo digital y otro día en el mundo físico. Eso tenemos que entenderlo y, sobre todo, es muy importante que lo entienda el comercio local.

Pero lo cierto es que el comercio digital se presenta como un enemigo del tradicional

No lo es, presentarlo así es absurdo. En mi ponencia he intentado demostrar que el gran generador de tráfico durante los próximos años a las tiendas físicas va a ser el mundo digital. Si tú tienes una tienda de barrio, que hay que defenderlas, que tiene grandes redes sociales, se gana una buena oportunidad de cercanía a la gente. La mayoría piensa «¿Para qué voy a abrir un comercio electrónico si tengo una tienda pequeña?» Y eso es que no estás haciendo una buena lectura. La mayoría de la gente va a los comercios digitales no a comprar, sino a informarse. Entonces tú lo que tienes que tener es un comercio, una página web, donde el 98% de la gente se informe, la vea y te genere tráfico a tu tienda física. Lo que no puedes hacer es quejarte y no hacer nada tampoco por tu parte para adaptarte al mundo en el que vives. Todos, todos los comercios por pequeños que sean, tienen que estar en el mundo digital.

¿Cómo empezó su carrera?

De la universidad pasé a trabajar en la mayor empresa del mundo, que en ese momento era la ExxonMobil, la petrolera norteamericana, cuando las petroleras eran lo que eran. Empecé, sin ni saber del retail, a trabajar en las tiendas de las estaciones de servicio, y a partir de ahí me empezó a gustar el retail. Fui creciendo, creciendo y de allí me fui a otras empresas que tenían que ver con el retail.

En el futuro, ¿qué nos motivará a comprar?

Generalmente el ser humano, desde el origen de los tiempos, lo que compra son cosas para solucionar necesidades o problemas, y ya está. Y va a seguir siendo así, la gente compra por esas razones. Yo creo que lo que nos va a motivar, y lo repito muy a menudo, es que en un mundo hipertecnológico lo más disruptivo va a ser el humano. Cada vez más cuando vamos a estar ante montañas de datos, ante algoritmos, ante inteligencia artificial, lo humano va a ser parte de nuestra competitividad. Si fue importante alguna vez lo humano, la atención al cliente va a ser mucho más.

Se habla especialmente de la destrucción de puestos que supondrá la IA y se señala a profesiones como el comercio o la comunicación en donde, al menos desde fuera, parece que el factor humano (atención personalizada, capacidad para discriminar información etc) es insustituible

Eso es así sin duda. Lo que sabemos es que el avance tecnológico le ha ido bien al ser humano, por ahora. En algunas cosas se nos ha ido de las manos, pero evidentemente desde la edad de piedra a hoy estamos mejor: tenemos luces, cuando se apaga una vela se enciende una bombilla. Sí que creo que el avance tecnológico nos va a ayudar y, primero, hasta ahora el avance tecnológico no destruye empleos. Efectivamente ha acabado con empleos como el del ascensorista, por ejemplo Telefónica tenía en 1950 un total de 16.000 operadoras telefónicas, cuyo empleo se destruyó, pero es que el sector de las telecomunicaciones en España tiene 600.000 empleos. Creo que lo que efectivamente nos va a hacer es cambiar nuestros roles. Por ejemplo, en la comunicación ya no se escribe con máquina de escribir y la información se busca de otro modo. No tenemos que tener miedo al avance tecnológico, sino que va a cambiar los roles y, lejos de destruir empleos, el avance tecnológico en números absolutos los crea.