Absuelto de abusar de su sobrina ante las «graves fisuras» del relato de ella

El Tribunal Supremo ha absuelto a un hombre, condenado a cuatro años de prisión por supuestamente tocarle los pechos a su sobrina, al detectar «graves fisuras e imprecisiones» en el relato de la menor así como «motivos serios para desconfiar» y por que no se investigó la tesis del acusado. La Audiencia de Pontevedra le condenó a cuatro años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años, un fallo que ratificó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Pero el Supremo le absuelve porque «la prueba practicada es insuficiente para desactivar la presunción de inocencia» ya que «los hechos objeto de acusación no han quedado acreditados». Explica que la declaración de la víctima «puede fundar una sentencia condenatoria» pero «es exigible en ese caso un redoblado esfuerzo de motivación y un escrupuloso análisis crítico». No obstante, «cuando se detectan en el testimonio graves imprecisiones, fisuras, discordancias, quiebras lógicas o motivos serios para desconfiar, ha de prevalecer la presunción constitucional de no culpabilidad». Al respecto, «sorprende» que la chica incurra en «imprecisiones» de fechas llegando a decir que «es difícil explicar esa equivocación en ¡años!» cuando relata algunos de los hechos del mismo modo que «no resulta tan explicable en otros casos el olvido» de otros incidentes.