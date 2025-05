Tanxugueiras, madriñas da ‘Festa da Lingua’ de Caldas

O Concello de Caldas vai celebrar o venres a súa ‘XI Festa da Lingua’ organizada da man de Terras do Umia, a coordinadora comarcal de equipas de dinamización da lingua de oito centros de educación de Barro, Moraña, Portas e a propia vila termal. Será ás 11.00 horas na Tafona cun espectáculo escolar aberto ao público no que tamén participarán as Tanxugueiras.

O tenente de alcalde Manuel Fariña e o coordinador da festa, o tamén mestre de música no CEIP San Clemente e integrante de Treixadura César Longa, presentaron a actividade no Concello de Caldas. Longa explicou que se van xuntar arredor de 1.000 escolares de entre seis e 18 anos cos seus equipos docentes, nunha xornada na que haberá música, cancións, lectura de poesías, microrrelatos e incluso monólogos. Entregaranse tamén os premios dos concursos de creatividade realizados en todos os centros de ensino.

«A parte máis importante da festa é que nesta edición as Tanxugueiras aceptaron ser madriñas da celebración e rematarán o espectáculo cantando e falando coa rapazada. O noso obxectivo é visibilizar o galego na sociedade, darlle pulo, sobre todo nestes momentos nos que estamos, cando se están a perder unha grande cantidade de falantes na nosa lingua. O obxectivo é poñer en valor o idioma e facernos sentir orgullosos do que temos», indicou o coordinador. Pola súa banda Fariña, asegurou que a festa é unha «oportunidade única» para que nenas, nenos e persoas adultas vexan todo o talento e creatividade que hai no alumnado dos centros de ensino da comarca.