Festa no campus de Pontevedra polos que poñen en valor o galego

Como preludio do que será mañá o arranque da Festa da Lingua, o campus de Pontevedra foi escenario na mañá deste xoves da conmemoración do Día das Letras Galegas, o acto institucional co que a Universidade de Vigo quixo poñer en valor o traballo a prol do idioma da comunidade de alumnos e docentes.

A Facultade de Comunicación foi neste 2025 sede dun evento «no que a implicacion deste centro co galego foi recoñecido co distintivo de galeguización Gal Ego, ao tempo que se puña en valor a capacidade cretiva da comunidade universitaria coa entrega dos premios de Poesía, Relato Curto e Traducción», sinala a institución universitaria.

As outras protagonistas da xornada foron as cantareiras, homenaxeadas este ano no Día das Letras, con unha conversa entre o músico e compositor Xabier Díaz e a creadora de contido e egresada da facultade pontevedresa Nuria Grandío.

O reitor da UVigo e anfitrión, Manuel Reigosa, reivindicou o papel da Universidade como «un faro que permita incrementar o uso do galego», e expresou o seu convencemento de que «non creo que haxa ningunha sociedade no mundo que renuncie a súa identidade». A nosa lingua, destacou, é xunto á internacionalización e á igualdade un dos piares da institución que encabeza, recollidos no seu plan estratéxico, o que o levou a subliñar o «forte compromiso» con que nas aulas «se fale continuamente en galego».

Intervención do reitor, Manuel Reigosa. / Rafa Vázquez

Nese senso, Reigosa afirmou que, a pesar de que «estamos moi lonxe» a día de hoxe, «imos ser quen de recuperar o galego».

Pola súa banda, o secretario xeral da Lingua, Valentín García, destacou o legado que supón a tradición oral e lembrou que Galicia ten na súa lingua e na súa cultura «unha fortaleza». Na súa opinión «o plurilingüísimo é un sinal de madureza cultural».

Conducido pola vicerreitora de Extensión Universitaria, este acto contou coa asistencia da xerenta da Universidade, Yolanda Lesmes; da secretaria xeral, María José Bravo; e das vicerreitoras de Profesorado e Ordenación Académica, Adela Sánchez; e do campus de Pontevedra, Eva María Lantarón; así como do deputado provincial Jorge Cubela e do subdelegado de Defensa, Miguel Constantino Cortés.

Asistentes ao acto da Uniersidade de Vigo. / Rafa Vázquez

Ademais ser sede deste acto, a Facultade de Comunicación foi tamén unha das galardoadas co distintivo de galeguización Gal Ego, que recoñece o emprego do galego en diferentes facultades e escolas. Teñense en conta o número de materias impartidas neste idioma, de traballos de fin de grao e mestrado realizados en galego, a realización de actividades e o seu uso na comunicación interna e externa. Trátase dun selo propio cunha vixencia de catro anos, ao que se suma unha axuda económica de 3000 euros co que pór en marcha iniciativas a prol da lingua.

Tras deste limiar, Pontevedra principia mañá a Festa da Lingua. Será a partires das 20 horas cunha ruada con saída da praza da Peregrina, á que seguirá ofrenda floral no monumento a Castelao (Rúa Alta), que dará paso aos concertos na praza da Pedreira de Regueifa Tour, Curta Xusta e The Teta´s Van.